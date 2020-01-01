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23 жовтня на Волині: гортаючи календар

23 жовтня на Волині: гортаючи календар
23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України" Андрія Ольхового (на фото).

Сьогодні відзначають День пам’яті Всіх Святих землі Волинської. З цієї нагоди у храмі Всіх святих землі Волинської відбудеться урочиста служба.

23 жовтня вже багато років поспіль ми возносимо молитви, віддаємо любов і шану святим угодникам волинської землі, які праведним життям освятили рідну землю. Великим і незчисленним є Собор святих угодників і чудотворців землі Волинської.

За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

23 жовтня 2009 року Волинському державному училищу культури і мистецтв присвоїли ім’я Ігоря Федоровича Стравінського.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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