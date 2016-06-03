вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно

Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно
Світова торгівля секонд-хедндом сягає 4 мільярдів доларів на рік. Україна стабільно у трійці лідерів серед імпортерів. І вже точно перша за обсягами в Європі.

Про це йдеться в сюжеті Фактів тижня.

Шлях секонд-хенду з Євросоюзу до України починається з контейнерів для непотрібних речей, які стоять просто на вулицях.

Далі одяг та взуття потрапляють на сортувальні фабрики. Одна з найбільших знаходиться у Польщі.

Аби вбратися дешево й сердито, потрібен досвід та знання деяких секретів. У день завозу, приміром, більший вибір. Але й вища ціна. Важливу роль відіграє і де розташований магазин. Справжній ексклюзив легше знайти в маленьких ятках.

За всією цією красою, є одне але. Закон не дає покупцям секонд-хенду гарантії якості товару та права на його повернення.

Народний депутат Інна Совсун роботу на державній службі почала в сукні саме з магазину секунд-хенду. Корисну звичку вона перейняла під час наукової роботи в Сполучених Штатах. Там, попри високий рівень життя, секонд-хенд усюди – від гаражних розпродажів до електронних аукціонів.

На Заході давати друге життя вживаному одягу взагалі вже популярний тренд. Це зменшує навантаження на ресурси планети.

Утім, є й інший бік медалі вживаного одягу та взуття.

Відвідувачі секонд-хендів часто нарікають на специфічний запах у магазинах. Але з ним уже нічого не вдієш. Треба розуміти, що ці речі хтось до вас уже носив, а потім їх ще мали обробити спеціальними хімічними засобами.

Неприємний запах може утворюватися з різних причин. Наприклад, через неправильне зберігання товару. Ще одна можлива причина – недостатнє знезараження одягу чи взуття після попередніх власників. А це вже може загрожувати серйозними інфекціями.

Тим часом, інколи імпортери можуть, навпаки, переборщити з дезінфекцією. Тоді виникне вже небезпека хімічного отруєння.

Як у випадку із новим одягом, так і з секонд-хендом, краще завжди не забувати про елементарну гігієну та самостійно прати речі перед використанням.

Одягнули светр із секонд-хенду, і раптом у вас з’явився висип? Негайно йдіть до лікарні. Якщо з’ясується, що захворіли ви дійсно через одяг, звертайтеся у санстанцію та в поліцію.

Перш, ніж носити речі з секонду, гарненько їх виперіть. Декілька разів.

Якщо у вас з’явилися підозри, що річ, яка висить у звичайному магазині, не нова, ви маєте право вимагати сертифікат якості товару. Повинні бути присутні всі фабричні бірки. Виявили порушення? Звертайтеся у товариство захисту прав споживачів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: секонд хенд, одяг, дезінфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Наступна публікація. Вчимося їсти з смітника.Бо як то ,кажуть.Е така практика,за кордоном. Ура.
Відповісти
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:15
Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно
Сьогодні, 05:41
Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт
Сьогодні, 04:27
У Польщі обмежили право жінок на аборт
Сьогодні, 03:07
Зеленський каже, що відмовиться від президентської пенсії
Сьогодні, 02:25
Схожі новини
На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО
17 жовтень, 17:20
Савченко буде вдягатися в секонд-хенді Савченко буде вдягатися в секонд-хенді
03 червень, 2016, 19:42
У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту
20 жовтень, 21:19
Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі
25 вересень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:15
 0
Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно
Сьогодні, 05:41
 0
Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт
Сьогодні, 04:27
 0
У Польщі обмежили право жінок на аборт
Сьогодні, 03:07
 0
Зеленський каже, що відмовиться від президентської пенсії
Сьогодні, 02:25
 0
Медіа
відео
1/8