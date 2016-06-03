Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно





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Шлях секонд-хенду з Євросоюзу до України починається з контейнерів для непотрібних речей, які стоять просто на вулицях.



Далі одяг та взуття потрапляють на сортувальні фабрики. Одна з найбільших знаходиться у Польщі.



Аби вбратися дешево й сердито, потрібен досвід та знання деяких секретів. У день завозу, приміром, більший вибір. Але й вища ціна. Важливу роль відіграє і де розташований магазин. Справжній ексклюзив легше знайти в маленьких ятках.



За всією цією красою, є одне але. Закон не дає покупцям секонд-хенду гарантії якості товару та права на його повернення.



Народний депутат Інна Совсун роботу на державній службі почала в сукні саме з магазину секунд-хенду. Корисну звичку вона перейняла під час наукової роботи в Сполучених Штатах. Там, попри високий рівень життя, секонд-хенд усюди – від гаражних розпродажів до електронних аукціонів.



На Заході давати друге життя вживаному одягу взагалі вже популярний тренд. Це зменшує навантаження на ресурси планети.



Утім, є й інший бік медалі вживаного одягу та взуття.



Відвідувачі секонд-хендів часто нарікають на специфічний запах у магазинах. Але з ним уже нічого не вдієш. Треба розуміти, що ці речі хтось до вас уже носив, а потім їх ще мали обробити спеціальними хімічними засобами.



Неприємний запах може утворюватися з різних причин. Наприклад, через неправильне зберігання товару. Ще одна можлива причина – недостатнє знезараження одягу чи взуття після попередніх власників. А це вже може загрожувати серйозними інфекціями.



Тим часом, інколи імпортери можуть, навпаки, переборщити з дезінфекцією. Тоді виникне вже небезпека хімічного отруєння.



Як у випадку із новим одягом, так і з секонд-хендом, краще завжди не забувати про елементарну гігієну та самостійно прати речі перед використанням.



Одягнули светр із секонд-хенду, і раптом у вас з’явився висип? Негайно йдіть до лікарні. Якщо з’ясується, що захворіли ви дійсно через одяг, звертайтеся у санстанцію та в поліцію.



Перш, ніж носити речі з секонду, гарненько їх виперіть. Декілька разів.



Якщо у вас з’явилися підозри, що річ, яка висить у звичайному магазині, не нова, ви маєте право вимагати сертифікат якості товару. Повинні бути присутні всі фабричні бірки. Виявили порушення? Звертайтеся у товариство захисту прав споживачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світова торгівля секонд-хедндом сягає 4 мільярдів доларів на рік. Україна стабільно у трійці лідерів серед імпортерів. І вже точно перша за обсягами в Європі.Про це йдеться в сюжеті Фактів тижня Шлях секонд-хенду з Євросоюзу до України починається з контейнерів для непотрібних речей, які стоять просто на вулицях.Далі одяг та взуття потрапляють на сортувальні фабрики. Одна з найбільших знаходиться у Польщі.Аби вбратися дешево й сердито, потрібен досвід та знання деяких секретів. У день завозу, приміром, більший вибір. Але й вища ціна. Важливу роль відіграє і де розташований магазин. Справжній ексклюзив легше знайти в маленьких ятках.За всією цією красою, є одне але. Закон не дає покупцям секонд-хенду гарантії якості товару та права на його повернення.Народний депутатроботу на державній службі почала в сукні саме з магазину секунд-хенду. Корисну звичку вона перейняла під час наукової роботи в Сполучених Штатах. Там, попри високий рівень життя, секонд-хенд усюди – від гаражних розпродажів до електронних аукціонів.На Заході давати друге життя вживаному одягу взагалі вже популярний тренд. Це зменшує навантаження на ресурси планети.Утім, є й інший бік медалі вживаного одягу та взуття.Відвідувачі секонд-хендів часто нарікають на специфічний запах у магазинах. Але з ним уже нічого не вдієш. Треба розуміти, що ці речі хтось до вас уже носив, а потім їх ще мали обробити спеціальними хімічними засобами.Неприємний запах може утворюватися з різних причин. Наприклад, через неправильне зберігання товару. Ще одна можлива причина – недостатнє знезараження одягу чи взуття після попередніх власників. А це вже може загрожувати серйозними інфекціями.Тим часом, інколи імпортери можуть, навпаки, переборщити з дезінфекцією. Тоді виникне вже небезпека хімічного отруєння.Як у випадку із новим одягом, так і з секонд-хендом, краще завжди не забувати про елементарну гігієну та самостійно прати речі перед використанням.Одягнули светр із секонд-хенду, і раптом у вас з’явився висип? Негайно йдіть до лікарні. Якщо з’ясується, що захворіли ви дійсно через одяг, звертайтеся у санстанцію та в поліцію.Перш, ніж носити речі з секонду, гарненько їх виперіть. Декілька разів.Якщо у вас з’явилися підозри, що річ, яка висить у звичайному магазині, не нова, ви маєте право вимагати сертифікат якості товару. Повинні бути присутні всі фабричні бірки. Виявили порушення? Звертайтеся у товариство захисту прав споживачів.

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