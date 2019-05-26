вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року

«Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року
Національний банк України очікує траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Надходження коштів заплановане на кінець року.

Про це пишуть Факти.

"Як і раніше, ми очікуємо траншу від МВФ в кінці року", – повідомив під час брифінгу очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

Також він додав, що кошти від іноземних партнерів потрібні для відновлення української економіки.

На думку Шевченка, відтермінування або невиконання умов Міжнародного валютного фонду можуть суттєво вплинути на налагодження економіки. Також це негативно позначиться на очікуваннях від девальвації та інфляції.

МВФ озвучив умови для України щодо надання фінансової допомоги за програмою stand-by. Основним положенням є незалежність НАБУ, САП та ВАКС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нацбанк, МВФ, транш, гроші, економіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську завершують будівництво приймального відділення. ФОТО
Сьогодні, 08:17
«Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року
Сьогодні, 07:34
Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:15
Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно
Сьогодні, 05:41
Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт
Сьогодні, 04:27
Схожі новини
Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт
26 травень, 2019, 16:56
Україна очікує на черговий транш від МВФ Україна очікує на черговий транш від МВФ
15 вересень, 2016, 11:07
Нацбанк змінив офіційний курс гривні Нацбанк змінив офіційний курс гривні
08 січень, 2015, 17:20
«Україна – банкрут», - міністр економіки «Україна – банкрут», - міністр економіки
10 грудень, 2014, 21:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську завершують будівництво приймального відділення. ФОТО
Сьогодні, 08:17
 0
«Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року
Сьогодні, 07:34
 0
Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:15
 0
Чи безпечний секонд-хенд в Україні та як купувати вигідно
Сьогодні, 05:41
 0
Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт
Сьогодні, 04:27
 0
Медіа
відео
1/8