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У Польщі обмежили право жінок на аборт

У Польщі обмежили право жінок на аборт
Конституційний суд Польщі під час засідання у четвер назвав неконституційним положення закону “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року, яким допускається проведення аборту, якщо у плода діагностували важку ваду чи невиліковну хворобу, яка загрожує його життю.

Таке рішення КС ухвалив у повному складі, двоє суддів мали окрему думку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Судді КС РП визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини.

Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Рішення КС викликав схвальну реакцію у правоконсервативних колах Польщі, позитивно з цього приводу висловилася канцелярія президента Польщі. Водночас своє обурення не приховують політики та організації лівоцентристського спрямування.

Колишній президент Євроради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав вкидання теми аборту в епіцентрі пандемії коронавірусу “політичною підлістю”. Лідер найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” Борис Будка зазначив, що Ярослав Качинський “намагається зробити польським жінкам пекло”.

Польське законодавство у питаннях абортів є одним з найконсервативніших в Європі.

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Теги: Польща, аборт, суд
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