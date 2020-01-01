Мешканці ще одного волинського селища отримуватимуть якісну меддопомогу в новій амбулаторії. ФОТО





Створена за кошти міського бюджету амбулаторія обслуговуватиме близько 5 тисяч мешканців, з яких майже 1 тисяча – діти. Про це інформують на сайті



Послугами медичних працівників будуть користуватися жителі не лише селища цукрового заводу, а й прилеглих сіл, де немає таких амбулаторій. Це повністю відремонтоване приміщення з просторими кабінетами, зручними для лікарів та пацієнтів. Вартість робіт – понад 4 мільйона гривень.





Генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” Катерина Чубок зауважила, що прийом будуть проводити лікар загальної практики-сімейної медицини і лікар-педіатр. З часом люди зможуть отримувати тут весь спектр послуг, які надаються на первинному рівні.





“Ви знаєте історію сторення цієї амбулаторії, яку ми планували збудувати за кошти Світового банку, але, на жаль, це нам не вдалося. Однак, дякуючи міській владі, були спрямовані кошти з бюджету міста на її облаштування. З часом тут будуть проводитися лабораторні аналізи, ЕКГ-дослідження та інші обстеження, яких потребують наші пацієнти”, – зауважила Катерина Чубок.



Прийом пацієнтів у новій амбулаторії розпочнуть уже з понеділка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 жовтня в місті Володимирі-Волинському презентували нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селищі цукрового заводу.Створена за кошти міського бюджету амбулаторія обслуговуватиме близько 5 тисяч мешканців, з яких майже 1 тисяча – діти. Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Послугами медичних працівників будуть користуватися жителі не лише селища цукрового заводу, а й прилеглих сіл, де немає таких амбулаторій. Це повністю відремонтоване приміщення з просторими кабінетами, зручними для лікарів та пацієнтів. Вартість робіт – понад 4 мільйона гривень.Генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги”зауважила, що прийом будуть проводити лікар загальної практики-сімейної медицини і лікар-педіатр. З часом люди зможуть отримувати тут весь спектр послуг, які надаються на первинному рівні.“Ви знаєте історію сторення цієї амбулаторії, яку ми планували збудувати за кошти Світового банку, але, на жаль, це нам не вдалося. Однак, дякуючи міській владі, були спрямовані кошти з бюджету міста на її облаштування. З часом тут будуть проводитися лабораторні аналізи, ЕКГ-дослідження та інші обстеження, яких потребують наші пацієнти”, – зауважила Катерина Чубок.Прийом пацієнтів у новій амбулаторії розпочнуть уже з понеділка.

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