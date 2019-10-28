У Володимирі жителі б'ють на сполох через підприємство, яке займається переробкою сміття





Жителі району відчували сморід та бачили, як на підприємство курсували потяги зі сміттям вночі, без будь-яких звукових сигналів, – пише Нещодавно активні жителі Володимира-Волинського, що проживають поруч із територією колишнього цукрового заводу, зібралися аби відвідати підприємство, яке займатиметься переробкою сміття, з перевіркою.Жителі району відчували сморід та бачили, як на підприємство курсували потяги зі сміттям вночі, без будь-яких звукових сигналів, – пише

">Місто Вечірнє.Як стало відомо, це вже не перша спроба володимирчан потрапити на це підприємство. Минулий візит не вдався позаяк охорона їх не пропустила та зачинила двері прохідної. Однак 19-го жовтня, завдяки присутності депутата міської ради, активісти зустрілися із директором підприємства та обстежили приміщення складів.Причиною занепокоєння став сморід, який час від часу відчували місцеві мешканці. Окрім цього жителі району у нічний час помітили потяги зі сміттям, які заїжджали на територію заводу без жодних світлових чи звукових сигналів. Також людей збентежили купи сміття, які знаходилися поруч із територією цукрового заводу.Як розповіла місцева мешканка, присутнім показали територію і приміщення, в яких зберігатимуть сміття. На сьогодні вони порожні. Сміття завозитимуть лише через тиждень.“На теперішній час триває перевірка екологічною інспекцією Волинської області. Приблизно у четвер ми очікуємо її результатів. Відповідно тоді ми зможемо зробити висновки щодо шкідливості даного підприємства.Є певні нюанси на території підприємства, які власник зобов’язався прибрати протягом 3-4 днів. Ми сподіваємося на совість керівника, і що він усуне ці недоліки”, – розповіла жінка.За словами пані Руслани, також він запропонував усім охочим бути присутнім при відгрузці цього сміття. Представники вулиць, прилеглих до заводу, зможуть прийти і пересвідчитися в тому, що немає шкоди довкіллю, що не відбувається маніпуляцій зі сміттям, і що воно проходить лише процес механічного подрібнення.Також місцеві жителі пообіцяли, що контролюватимуть процес й надалі.Більш детально про зустріч та перевірку активістами території цукрового заводу дивіться у відео.