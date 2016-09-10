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Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО

Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО
Збірка Волинського краєзнавчого музею поповнилася новим надбанням – ручними жорнами першої половини ХХ ст., що походять з села Мельниця Ковельського району Волинської області.

Про це повідомили на сторінці музею у facebook.

Давній пристрій для розмелювання зерна складається з двох каменів (пісковика), розташованих один над другим у дерев’яній основі, яка має форму чотирикутного станка на ніжках. Нижній камінь - нерухомий, а верхній обертається на металевому веретені за допомогою ручки-погонича. Обидва мають насічки (карбування), які забезпечують подрібнення і перетирання зерна. На одній з сторін дерев’яного корпусу розташований жолобок для виходу борошна.

"Побутували такі жорна майже в кожному господарстві й використовувалися селянами ще у 1950-60-х роках. За їх допомогою здійснювали невеликий помел зерна (від 2 до 10 кг).

Висловлюємо щиру подяку лучанину Павлу Січкарю за передачу жорен до музейної збірки", - йдеться в дописі.

Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО
Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО
Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО
Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО

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Теги: жорна, музей, експонат
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