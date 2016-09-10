Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО
Сьогодні, 22:43
Збірка Волинського краєзнавчого музею поповнилася новим надбанням – ручними жорнами першої половини ХХ ст., що походять з села Мельниця Ковельського району Волинської області.
Про це повідомили на сторінці музею у facebook.
Давній пристрій для розмелювання зерна складається з двох каменів (пісковика), розташованих один над другим у дерев’яній основі, яка має форму чотирикутного станка на ніжках. Нижній камінь - нерухомий, а верхній обертається на металевому веретені за допомогою ручки-погонича. Обидва мають насічки (карбування), які забезпечують подрібнення і перетирання зерна. На одній з сторін дерев’яного корпусу розташований жолобок для виходу борошна.
"Побутували такі жорна майже в кожному господарстві й використовувалися селянами ще у 1950-60-х роках. За їх допомогою здійснювали невеликий помел зерна (від 2 до 10 кг).
Висловлюємо щиру подяку лучанину Павлу Січкарю за передачу жорен до музейної збірки", - йдеться в дописі.
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Про це повідомили на сторінці музею у facebook.
Давній пристрій для розмелювання зерна складається з двох каменів (пісковика), розташованих один над другим у дерев’яній основі, яка має форму чотирикутного станка на ніжках. Нижній камінь - нерухомий, а верхній обертається на металевому веретені за допомогою ручки-погонича. Обидва мають насічки (карбування), які забезпечують подрібнення і перетирання зерна. На одній з сторін дерев’яного корпусу розташований жолобок для виходу борошна.
"Побутували такі жорна майже в кожному господарстві й використовувалися селянами ще у 1950-60-х роках. За їх допомогою здійснювали невеликий помел зерна (від 2 до 10 кг).
Висловлюємо щиру подяку лучанину Павлу Січкарю за передачу жорен до музейної збірки", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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