Селяни використовували ще у 1950-60 роках: лучанин передав до музею ручні жорна. ФОТО





Про це повідомили на сторінці музею у



Давній пристрій для розмелювання зерна складається з двох каменів (пісковика), розташованих один над другим у дерев’яній основі, яка має форму чотирикутного станка на ніжках. Нижній камінь - нерухомий, а верхній обертається на металевому веретені за допомогою ручки-погонича. Обидва мають насічки (карбування), які забезпечують подрібнення і перетирання зерна. На одній з сторін дерев’яного корпусу розташований жолобок для виходу борошна.



"Побутували такі жорна майже в кожному господарстві й використовувалися селянами ще у 1950-60-х роках. За їх допомогою здійснювали невеликий помел зерна (від 2 до 10 кг).



Висловлюємо щиру подяку лучанину Павлу Січкарю за передачу жорен до музейної збірки", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірка Волинського краєзнавчого музею поповнилася новим надбанням – ручними жорнами першої половини ХХ ст., що походять з села Мельниця Ковельського району Волинської області.Про це повідомили на сторінці музею у facebook Давній пристрій для розмелювання зерна складається з двох каменів (пісковика), розташованих один над другим у дерев’яній основі, яка має форму чотирикутного станка на ніжках. Нижній камінь - нерухомий, а верхній обертається на металевому веретені за допомогою ручки-погонича. Обидва мають насічки (карбування), які забезпечують подрібнення і перетирання зерна. На одній з сторін дерев’яного корпусу розташований жолобок для виходу борошна."Побутували такі жорна майже в кожному господарстві й використовувалися селянами ще у 1950-60-х роках. За їх допомогою здійснювали невеликий помел зерна (від 2 до 10 кг).Висловлюємо щиру подяку лучанину Павлу Січкарю за передачу жорен до музейної збірки", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію