У Нововолинську завершують будівництво приймального відділення. ФОТО





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Ремонтні роботи розпочали в середині серпня цього року у рамках програми президента “Велике будівництво”, за якою приймальне відділення Нововолинської лікарні перебудовують у відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Ремонтні роботи, які вартували 8 мільйонів гривень, здійснюють за державні кошти, а от меблі та обладнання фінансує НСЗУ.



“Нове приймальне відділення відповідатиме усім сучасним вимогам. Зараз добудовують сполучення між хірургічним та терапевтичним корпусом, вкладають бруківку. Ми уже на фінішній прямій. В листопаді закінчать роботи. Ще тиждень необхідний буде на те, щоб встановити меблі та обладнання“, – зазначив міський голова Віктор Сапожніков.





Нагадаємо, програмою передбачається реконструкція і будівництво приймальних відділень 210 опорних закладів охорони здоров’я в Україні, з них – 7 на Волині, до числа яких входить й Нововолинська лікарня. За словами заступниці головного лікаря КНП “НЦМЛ” Олімпіади Галас, нове відділення буде комфортним не лише для пацієнтів, а й для персоналу.



“Це буде надзвичайною подією для нашого закладу. Тут буде надаватися невідкладна медична допомога пацієнтам, які тут перебуватимуть, допоки їм не встановлять діагноз та не призначать відповідне лікування. Ми всі дуже вдячні і з нетерпінням чекаємо відкриття“, – зазначила Олімпіада Галас.





До слова, працювати у новому віддленні будуть медпрацівники об’єднаних приймалень. За словами Олімпіади Галас, вдалося раціонально розприділити кадри, адже на базі нововолинської лікарні працює чимало молодих, кваліфікованих працівників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво приймального відділення у Нововолинську – на фінішній прямій.Про це пише Нововолинськ.com.ua Ремонтні роботи розпочали в середині серпня цього року у рамках програми президента “Велике будівництво”, за якою приймальне відділення Нововолинської лікарні перебудовують у відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Ремонтні роботи, які вартували 8 мільйонів гривень, здійснюють за державні кошти, а от меблі та обладнання фінансує НСЗУ.“Нове приймальне відділення відповідатиме усім сучасним вимогам. Зараз добудовують сполучення між хірургічним та терапевтичним корпусом, вкладають бруківку. Ми уже на фінішній прямій. В листопаді закінчать роботи. Ще тиждень необхідний буде на те, щоб встановити меблі та обладнання“, – зазначив міський головаНагадаємо, програмою передбачається реконструкція і будівництво приймальних відділень 210 опорних закладів охорони здоров’я в Україні, з них – 7 на Волині, до числа яких входить й Нововолинська лікарня. За словами заступниці головного лікаря КНП “НЦМЛ” Олімпіади Галас, нове відділення буде комфортним не лише для пацієнтів, а й для персоналу.“Це буде надзвичайною подією для нашого закладу. Тут буде надаватися невідкладна медична допомога пацієнтам, які тут перебуватимуть, допоки їм не встановлять діагноз та не призначать відповідне лікування. Ми всі дуже вдячні і з нетерпінням чекаємо відкриття“, – зазначила Олімпіада Галас.До слова, працювати у новому віддленні будуть медпрацівники об’єднаних приймалень. За словами Олімпіади Галас, вдалося раціонально розприділити кадри, адже на базі нововолинської лікарні працює чимало молодих, кваліфікованих працівників.

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