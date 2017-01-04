Волиняни сплатили понад 85 мільйонів гривень податку на нерухомість





Таким чином, сума залученого громадами податку на нерухомість на 11,1 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року, – повідомляє



Зокрема, 49,4 мільйона гривень податку на нерухомість спрямували до місцевих бюджетів юридичні особи. Ще 36,1 мільйон гривень – це сплачений податок на нерухомість фізичними особами.



Оскільки чимало громадян зволікають зі сплатою, у податковій службі краю застерігають волинян від потрапляння до переліку боржників.



«Кожен, хто отримав податкове повідомлення-рішення від ДПС про нараховану суму податку на нерухомість, протягом шістдесяти днів зобов’язаний перерахувати суму податку до бюджету громади, на території якої перебуває майно. Це й буде посильний фінансовий внесок власника нерухомості у розвиток території. Просимо громадян не ігнорувати свого конституційного обов’язку, оскільки громади потребують коштів для фінансування соціально-економічних питань», – наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.



Усі власники нерухомості при отриманні повідомлення можуть перевірити вказану інформацію та при потребі внести необхідні зміни. Якщо надісланий ДПС документ містить неточну інформацію, варто провести звірку власних даних з базами податкової служби. Враховуючи обмеження в зв’язку з пандемією COVID-19, звірку даних щодо нарахованого податку краще провести в телефонному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцеві бюджети Волині протягом січня-вересня 2020 року отримали 85,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Таким чином, сума залученого громадами податку на нерухомість на 11,1 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року, – повідомляє ГУ ДПС у Волинській області Зокрема, 49,4 мільйона гривень податку на нерухомість спрямували до місцевих бюджетів юридичні особи. Ще 36,1 мільйон гривень – це сплачений податок на нерухомість фізичними особами.Оскільки чимало громадян зволікають зі сплатою, у податковій службі краю застерігають волинян від потрапляння до переліку боржників.«Кожен, хто отримав податкове повідомлення-рішення від ДПС про нараховану суму податку на нерухомість, протягом шістдесяти днів зобов’язаний перерахувати суму податку до бюджету громади, на території якої перебуває майно. Це й буде посильний фінансовий внесок власника нерухомості у розвиток території. Просимо громадян не ігнорувати свого конституційного обов’язку, оскільки громади потребують коштів для фінансування соціально-економічних питань», – наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській областіУсі власники нерухомості при отриманні повідомлення можуть перевірити вказану інформацію та при потребі внести необхідні зміни. Якщо надісланий ДПС документ містить неточну інформацію, варто провести звірку власних даних з базами податкової служби. Враховуючи обмеження в зв’язку з пандемією COVID-19, звірку даних щодо нарахованого податку краще провести в телефонному режимі.

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