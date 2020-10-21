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Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»

Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
У Нововолинську трьох багатодітних матерів відзначили званням «Мати-героїня». Загалом у місті 114 жінок одостоїли цієї відзнаки.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради трьох нововолинянок представили на присвоєння цього почесного звання за самовіддану материнську працю у вихованні дітей, всебічний розвиток їх творчих здібностей, підтримку авторитету української родини.

У цих сім’ях виховується 17 дітей, з них – 13 неповнолітніх.

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Теги: Нововолинськ, матір, героїня
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