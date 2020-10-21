Трьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»





Про це повідомляють на сайті



Рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради трьох нововолинянок представили на присвоєння цього почесного звання за самовіддану материнську працю у вихованні дітей, всебічний розвиток їх творчих здібностей, підтримку авторитету української родини.



У цих сім’ях виховується 17 дітей, з них – 13 неповнолітніх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську трьох багатодітних матерів відзначили званням «Мати-героїня». Загалом у місті 114 жінок одостоїли цієї відзнаки.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради Рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради трьох нововолинянок представили на присвоєння цього почесного звання за самовіддану материнську працю у вихованні дітей, всебічний розвиток їх творчих здібностей, підтримку авторитету української родини.У цих сім’ях виховується 17 дітей, з них – 13 неповнолітніх.

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