ДБР взялося за чиновників ДСНС у справі про пожежі на Луганщині





Про це інформують у



Попередня кваліфікація за ч. 2 ст. 367 ККУ – Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.



У разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.



Розслідування триває.

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