ДБР взялося за чиновників ДСНС у справі про пожежі на Луганщині
Сьогодні, 00:36
Управління Державного бюро розслідувань у Краматорську проводить розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва ДСНС в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків під час лісових пожеж у липні та вересні-жовтні.
Про це інформують у пресцентрі ДБР.
Попередня кваліфікація за ч. 2 ст. 367 ККУ – Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Розслідування триває.
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Про це інформують у пресцентрі ДБР.
Попередня кваліфікація за ч. 2 ст. 367 ККУ – Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Розслідування триває.
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