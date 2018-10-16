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На залізничному вокзалі у Луцьку юнака уразило струмом. ВІДЕО

На залізничному вокзалі у Луцьку юнака уразило струмом. ВІДЕО
Вночі на залізничному вокзалі Луцька неповнолітній отримав ураження струмом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами 15-річний хлопець виліз на вагон вантажного потяга, де й отримав удар струмом, і впав поміж вагонами.

Свідком трагедії стала його неповнолітня подруга, яка і викликала швидку допомогу.

За словами очевидців, юнак отримав важкі опіки всього тіла. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. А його подругу забрали у відділ поліції для з’ясування обставин пригоди.

Деталі – згодом.



Нагадаємо, у Ковелі цього року двоє підлітків також видерлися на вагон та отримали ураження струмом, а за кілька днів до цього у Луцьку від удару струмом на даху вагону обгорів 16-річний юнак.

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Теги: вокзал, струм, вагон, Луцьк
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