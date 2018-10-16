На залізничному вокзалі у Луцьку юнака уразило струмом. ВІДЕО
Сьогодні, 09:03
Вночі на залізничному вокзалі Луцька неповнолітній отримав ураження струмом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами 15-річний хлопець виліз на вагон вантажного потяга, де й отримав удар струмом, і впав поміж вагонами.
Свідком трагедії стала його неповнолітня подруга, яка і викликала швидку допомогу.
За словами очевидців, юнак отримав важкі опіки всього тіла. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. А його подругу забрали у відділ поліції для з’ясування обставин пригоди.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Ковелі цього року двоє підлітків також видерлися на вагон та отримали ураження струмом, а за кілька днів до цього у Луцьку від удару струмом на даху вагону обгорів 16-річний юнак.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами 15-річний хлопець виліз на вагон вантажного потяга, де й отримав удар струмом, і впав поміж вагонами.
Свідком трагедії стала його неповнолітня подруга, яка і викликала швидку допомогу.
За словами очевидців, юнак отримав важкі опіки всього тіла. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. А його подругу забрали у відділ поліції для з’ясування обставин пригоди.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Ковелі цього року двоє підлітків також видерлися на вагон та отримали ураження струмом, а за кілька днів до цього у Луцьку від удару струмом на даху вагону обгорів 16-річний юнак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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