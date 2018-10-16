На залізничному вокзалі у Луцьку юнака уразило струмом. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами 15-річний хлопець виліз на вагон вантажного потяга, де й отримав удар струмом, і впав поміж вагонами.



Свідком трагедії стала його неповнолітня подруга, яка і викликала швидку допомогу.



За словами очевидців, юнак отримав важкі опіки всього тіла. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. А його подругу забрали у відділ поліції для з’ясування обставин пригоди.



Деталі – згодом.







Нагадаємо, у Ковелі цього року двоє підлітків також видерлися на вагон та отримали ураження струмом, а за кілька днів до цього у Луцьку від удару струмом на даху вагону обгорів 16-річний юнак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі на залізничному вокзалі Луцька неповнолітній отримав ураження струмом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами 15-річний хлопець виліз на вагон вантажного потяга, де й отримав удар струмом, і впав поміж вагонами.Свідком трагедії стала його неповнолітня подруга, яка і викликала швидку допомогу.За словами очевидців, юнак отримав важкі опіки всього тіла. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. А його подругу забрали у відділ поліції для з’ясування обставин пригоди.Деталі – згодом.Нагадаємо, у Ковелі цього року двоє підлітків також видерлися на вагон та отримали ураження струмом, а за кілька днів до цього у Луцьку від удару струмом на даху вагону обгорів 16-річний юнак.

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