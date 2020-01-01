В Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:10
За останню добу в Україні виявили 7 517 випадки коронавірусу. Для нашої країни це найбільший добовий показник захворюваності за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 23 жовтня сягнула 330 396.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (635) та Харківській області (693).
На щастя, 2680 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 137 578 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 121 інфікований. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 6 164.
На Волині загалом захворіло 11 792 людини, з них за останню добу - 218.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (635) та Харківській області (693).
На щастя, 2680 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 137 578 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 121 інфікований. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 6 164.
На Волині загалом захворіло 11 792 людини, з них за останню добу - 218.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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