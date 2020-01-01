У Ковельському районі горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
В селі Дубове Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок.
До служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій 22 жовтня о 21:33, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Перший підрозділ вогнеборців прибув о 21:48, провів бойове розгортання та подав на гасіння пожежі спеціальні водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 22:00. Вогонь встиг пошкодити тільки 1 м2 перекриття та 4 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій 22 жовтня о 21:33, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Перший підрозділ вогнеборців прибув о 21:48, провів бойове розгортання та подав на гасіння пожежі спеціальні водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 22:00. Вогонь встиг пошкодити тільки 1 м2 перекриття та 4 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підпалили BMW
Сьогодні, 09:50
У Ковельському районі горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:13
В Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:10