У Ковельському районі горів житловий будинок





До служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій 22 жовтня о 21:33, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Перший підрозділ вогнеборців прибув о 21:48, провів бойове розгортання та подав на гасіння пожежі спеціальні водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 22:00. Вогонь встиг пошкодити тільки 1 м2 перекриття та 4 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку.



Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Дубове Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок.До служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій 22 жовтня о 21:33, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.Перший підрозділ вогнеборців прибув о 21:48, провів бойове розгортання та подав на гасіння пожежі спеціальні водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 22:00. Вогонь встиг пошкодити тільки 1 м2 перекриття та 4 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку.Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію