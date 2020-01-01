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У Ковельському районі горів житловий будинок

У Ковельському районі горів житловий будинок
В селі Дубове Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок.

До служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій 22 жовтня о 21:33, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Перший підрозділ вогнеборців прибув о 21:48, провів бойове розгортання та подав на гасіння пожежі спеціальні водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 22:00. Вогонь встиг пошкодити тільки 1 м2 перекриття та 4 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку.

Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.







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Теги: Дубове, пожежа
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