«Без вас мої шанси продовжити життя мізерні»: онкохворий лучанин просить про допомогу небайдужих

Дарію Зажицькому, у якого діагностували агресивну лімфому, потрібна пересадка кісткового мозку. Попри те, що йому вдалося увійти в омріяну ремісію, на жаль, у Національному інституті раку молодому чоловікові повідомили невтішні новини: «Хворобу повністю вилікувати неможливо, але можна продовжити життя».



Про це кореспонденту Інформаційного агентства



Нагадаємо,



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«За станом на сьогодні я вже пройшов дев’ять високодозних хімій, і увійшов у стан ремісії. Здавалося б, живи і радій! Але мене не покидала тривога, а у серці поселився неспокій. Я сказав своїй коханій, мовляв, що відчуваю недобре – не все так просто. І ось прийшла пора чергової консультації. Зробив контрольне МРТ. І мені у Києві професор порадила робити пересадку кісткового мозку. Вона сказала, що не зобов’язує мене це робити, але наголосила, що хворобу мою повністю вилікувати неможливо. Бо у мене лімфома агресивної форми. Сказати, що у мене шок – це нічого не сказати», - з очей Дарія зрадницьки капають сльози.



Зі слів хлопця, професорка з Національного інституту раку, що у Києві, нічого не приховуючи, попередила:



«Якщо ти хочеш трохи пожити, то з твоїм діагнозом обов’язковою процедурою є пересадка кісткового мозку. Донор – ти сам. Тому що у разі рецидиву дуже великий відсоток летального фіналу життя».



Тож, для того, аби успішно провести трансплантацію, протягом тижня Дарію вводитимуть високодозну хімію, яка повністю «промиє» його кров, збивши всі показники до нуля.



Можна сказати, що увесь цей час я буду у важкому, вегетативному стані. Це потрібно для того, аби мій організм не відштовхнув трансплантований мозок. Лише після цього мені зроблять пересадку. По тому місяць у кращому випадку я буду перебувати у ізольованому боксі без права його покинути чи з кимось контактувати, адже мій організм не зможе чинити спротив ні вірусам, ні інфекціям, і навіть найменший «пчих» зможе мене вбити. Зі мною у боксі цілодобово перебуватиме моя кохана Оля.



«Мене попередили, що наслідки оперативного втручання можуть бути важкими. Можна сказати, що на тиждень мені доведеться «померти», адже моя кров буде повністю «нульова». Але заради того, щоб пожити, скільки мені відведено Богом, я готовий навіть на це. Тому вкотре прошу усіх небайдужих про допомогу. Без вас мої шанси продовжити життя мізерні», - просить про допомогу Дарій.



До слова, аби оплатити вартість операції, Дарію потрібно зібрати 250 тисяч гривень.



Реквізити для допомоги: 4149 4993 4412 6287 – Зажицький Дарій Русланович, Монобанк: 5375414102545711





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Важкохворому лучанину, у якого діагностували агресивну лімфому, потрібна пересадка кісткового мозку. Попри те, що йому вдалося увійти в омріяну ремісію, на жаль, у Національному інституті раку молодому чоловікові повідомили невтішні новини: «Хворобу повністю вилікувати неможливо, але можна продовжити життя».Про це кореспонденту Інформаційного агентства Волинські Новини Дарій Зажицький повідомив особисто.Нагадаємо, на долю молодого лучанина випало нелегке випробування – медики діагностували у нього лімфому крові. Здавалося б, у колишнього спортсмена, бійця ММА, життя лише починається – на Новий рік хлопець зробив пропозицію руки і серця коханій, планував створити сім’ю, але важке захворювання внесло власні корективи. Нині Дарій виборює право на життя не в октагоні, а в реальності. Нині хлопець пройшов дев’яту хімію, після якої він продовжує відновлюватися, однак у нього й надалі страждає печінка, до того ж він перестав бачити правим оком.«За станом на сьогодні я вже пройшов дев’ять високодозних хімій, і увійшов у стан ремісії. Здавалося б, живи і радій! Але мене не покидала тривога, а у серці поселився неспокій. Я сказав своїй коханій, мовляв, що відчуваю недобре – не все так просто. І ось прийшла пора чергової консультації. Зробив контрольне МРТ. І мені у Києві професор порадила робити пересадку кісткового мозку. Вона сказала, що не зобов’язує мене це робити, але наголосила, що хворобу мою повністю вилікувати неможливо. Бо у мене лімфома агресивної форми. Сказати, що у мене шок – це нічого не сказати», - з очей Дарія зрадницьки капають сльози.Зі слів хлопця, професорка з Національного інституту раку, що у Києві, нічого не приховуючи, попередила:«Якщо ти хочеш трохи пожити, то з твоїм діагнозом обов’язковою процедурою є пересадка кісткового мозку. Донор – ти сам. Тому що у разі рецидиву дуже великий відсоток летального фіналу життя».Тож, для того, аби успішно провести трансплантацію, протягом тижня Дарію вводитимуть високодозну хімію, яка повністю «промиє» його кров, збивши всі показники до нуля.Можна сказати, що увесь цей час я буду у важкому, вегетативному стані. Це потрібно для того, аби мій організм не відштовхнув трансплантований мозок. Лише після цього мені зроблять пересадку. По тому місяць у кращому випадку я буду перебувати у ізольованому боксі без права його покинути чи з кимось контактувати, адже мій організм не зможе чинити спротив ні вірусам, ні інфекціям, і навіть найменший «пчих» зможе мене вбити. Зі мною у боксі цілодобово перебуватиме моя кохана Оля.«Мене попередили, що наслідки оперативного втручання можуть бути важкими. Можна сказати, що на тиждень мені доведеться «померти», адже моя кров буде повністю «нульова». Але заради того, щоб пожити, скільки мені відведено Богом, я готовий навіть на це. Тому вкотре прошу усіх небайдужих про допомогу. Без вас мої шанси продовжити життя мізерні», - просить про допомогу Дарій.До слова, аби оплатити вартість операції, Дарію потрібно зібрати 250 тисяч гривень.

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