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Новий антирекорд на Волині: де виявили коронавірус в області за останню добу

Новий антирекорд на Волині: де виявили коронавірус в області за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 218 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільше за весь час пандемії для області. Одужала за добу 101 особа.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 15, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 18, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 17, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 26, Локачинський район – 3, Любомльський район – 1, Любешівський район – 9, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район - 2.

Станом на 23 жовтня в області зареєстровано 11792 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 682 у дітей та 1188 у медичних працівників. Одужало 6774 особи, з них 410 дітей та 816 медичних працівників. 233 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2907 (в т. ч. 68 летальних)

• Луцький район – 1049 (в т. ч. 17 летальних)

• м. Нововолинськ – 997 (в т. ч. 17 летальних)

• Володимир-Волинський район – 990 (в т. ч. 11 летальних)

• Горохівський район – 549 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 290 (в т. ч. 8 летальних)

• Камінь-Каширський район – 451 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 1169 (в т. ч. 18 летальних)

• Ковельський район – 910 (в т. ч. 25 летальних)

• Локачинський район – 135

• Любомльський район – 254 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –382 (в т. ч. 8 летальних)

• Маневицький район – 553 (в т. ч. 14 летальних)

• Ратнівський район – 364 (в т.ч. 11 летальних)

• Рожищенський район – 274 (в т. ч. 7 летальних)

• Старовижівський район – 157 (в т.ч. 3 летальних)

• Турійський район – 262 ( в т. ч. 3 летальний)

• Шацький район – 99 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 219 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 66913 осіб. За останню добу обстежено 1141 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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