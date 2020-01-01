Новий антирекорд на Волині: де виявили коронавірус в області за останню добу
Сьогодні, 10:19
За останню добу на Волині зареєстрували 218 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільше за весь час пандемії для області. Одужала за добу 101 особа.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 15, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 18, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 17, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 26, Локачинський район – 3, Любомльський район – 1, Любешівський район – 9, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район - 2.
Станом на 23 жовтня в області зареєстровано 11792 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 682 у дітей та 1188 у медичних працівників. Одужало 6774 особи, з них 410 дітей та 816 медичних працівників. 233 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2907 (в т. ч. 68 летальних)
• Луцький район – 1049 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 997 (в т. ч. 17 летальних)
• Володимир-Волинський район – 990 (в т. ч. 11 летальних)
• Горохівський район – 549 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 290 (в т. ч. 8 летальних)
• Камінь-Каширський район – 451 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1169 (в т. ч. 18 летальних)
• Ковельський район – 910 (в т. ч. 25 летальних)
• Локачинський район – 135
• Любомльський район – 254 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –382 (в т. ч. 8 летальних)
• Маневицький район – 553 (в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 364 (в т.ч. 11 летальних)
• Рожищенський район – 274 (в т. ч. 7 летальних)
• Старовижівський район – 157 (в т.ч. 3 летальних)
• Турійський район – 262 ( в т. ч. 3 летальний)
• Шацький район – 99 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 219 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 66913 осіб. За останню добу обстежено 1141 особу.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 15, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 18, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 17, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 26, Локачинський район – 3, Любомльський район – 1, Любешівський район – 9, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район - 2.
Станом на 23 жовтня в області зареєстровано 11792 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 682 у дітей та 1188 у медичних працівників. Одужало 6774 особи, з них 410 дітей та 816 медичних працівників. 233 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2907 (в т. ч. 68 летальних)
• Луцький район – 1049 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 997 (в т. ч. 17 летальних)
• Володимир-Волинський район – 990 (в т. ч. 11 летальних)
• Горохівський район – 549 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 290 (в т. ч. 8 летальних)
• Камінь-Каширський район – 451 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1169 (в т. ч. 18 летальних)
• Ковельський район – 910 (в т. ч. 25 летальних)
• Локачинський район – 135
• Любомльський район – 254 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –382 (в т. ч. 8 летальних)
• Маневицький район – 553 (в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 364 (в т.ч. 11 летальних)
• Рожищенський район – 274 (в т. ч. 7 летальних)
• Старовижівський район – 157 (в т.ч. 3 летальних)
• Турійський район – 262 ( в т. ч. 3 летальний)
• Шацький район – 99 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 219 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 66913 осіб. За останню добу обстежено 1141 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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