Новий антирекорд на Волині: де виявили коронавірус в області за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 218 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільше за весь час пандемії для області. Одужала за добу 101 особа.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 15, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 18, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 17, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 26, Локачинський район – 3, Любомльський район – 1, Любешівський район – 9, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район - 2.Станом на 23 жовтня в області зареєстровано 11792 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 682 у дітей та 1188 у медичних працівників. Одужало 6774 особи, з них 410 дітей та 816 медичних працівників. 233 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 2907 (в т. ч. 68 летальних)• Луцький район – 1049 (в т. ч. 17 летальних)• м. Нововолинськ – 997 (в т. ч. 17 летальних)• Володимир-Волинський район – 990 (в т. ч. 11 летальних)• Горохівський район – 549 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 290 (в т. ч. 8 летальних)• Камінь-Каширський район – 451 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 1169 (в т. ч. 18 летальних)• Ковельський район – 910 (в т. ч. 25 летальних)• Локачинський район – 135• Любомльський район – 254 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –382 (в т. ч. 8 летальних)• Маневицький район – 553 (в т. ч. 14 летальних)• Ратнівський район – 364 (в т.ч. 11 летальних)• Рожищенський район – 274 (в т. ч. 7 летальних)• Старовижівський район – 157 (в т.ч. 3 летальних)• Турійський район – 262 ( в т. ч. 3 летальний)• Шацький район – 99 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 219 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 66913 осіб. За останню добу обстежено 1141 особу.