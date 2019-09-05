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На «Ягодині» в пасажира рейсового автобуса виявили наркотики. ФОТО

На «Ягодині» в пасажира рейсового автобуса виявили наркотики. ФОТО
Учора, 22 жовтня, в пункті пропуску «Ягодин» у одного з пасажирів автобуса, що прямував до Варшави, прикордонники Луцького загону виявили на

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

До проведення спільного з митниками огляду багажу залучили службового собаку прикордонників, спеціально натренованого на пошук наркотиків. Пес вказав правоохоронцям на одну із сумок. Як з’ясувалося згодом – не даремно. Всередині сумочки 28-річного мешканця Чернігівщини знаходився поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

Про знахідку прикордонники негайно проінформували співробітників СБУ, які в подальшому й вилучили виявлену речовину для проведення експертизи.

На «Ягодині» в пасажира рейсового автобуса виявили наркотики. ФОТО
На «Ягодині» в пасажира рейсового автобуса виявили наркотики. ФОТО


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Теги: Ягодин, рейсовий автобус, нароктики
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