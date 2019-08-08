У Луцьку на пошті затримали 20-річного хлопця з кілограмом наркотиків. ФОТО

Вчора, 22 жовтня, у Луцьку затримали 20-річного киянина під час отримання ним на пошті посилки із психотропною речовиною – близько 1 кг PVP.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що чоловік займався збутом наркотиків через так звані "закладки". Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщстили в ізолятор тимчасового тримання.Відомості про факт незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.Вирішується питання про повідомлення молодику про підозру у вчиненні злочинів.Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.