У Луцьку на пошті затримали 20-річного хлопця з кілограмом наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Вчора, 22 жовтня, у Луцьку затримали 20-річного киянина під час отримання ним на пошті посилки із психотропною речовиною – близько 1 кг PVP.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що чоловік займався збутом наркотиків через так звані "закладки". Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщстили в ізолятор тимчасового тримання.
Відомості про факт незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Вирішується питання про повідомлення молодику про підозру у вчиненні злочинів.
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що чоловік займався збутом наркотиків через так звані "закладки". Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщстили в ізолятор тимчасового тримання.
Відомості про факт незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Вирішується питання про повідомлення молодику про підозру у вчиненні злочинів.
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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