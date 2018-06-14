На Харківщині після пологів вдома померла 35-річна жінка

На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті породіллі. Жінка народжувала вдома.Зазначається, що 21 жовтня близько 12:00 до поліції від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про пологи на дому. Бригада медиків, яка виїхала у селище Есхар, констатувала смерть породіллі, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи встановили, що 35-річна жінка народжувала на дому в антисанітарних умовах. В цей час за місцем проживання перебував батько дитини. Після пологів 42-річний чоловік пішов за ліками, а коли повернувся породілля вже померла. Батько дитини викликав швидку допомогу, які по приїзду констатували смерть жінки та направили до лікарні новонародженого хлопчика для встановлення стану здоров’я дитини.З’ясувалось, що за всю вагітність жінка до лікарів не зверталась і на обліку у жіночій консультації не перебувала. Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направили на проведення судово-медичної експертизи.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Наразі проводять досудове розслідування.