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На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» авто збило п'яну велосипедистку. ФОТО

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» авто збило п'яну велосипедистку. ФОТО
На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Стара Миколаївка під колеса автомобіля потрапила нетвереза велосипедистка.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 19:25 вчора, 22 жовтня, про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 32-річна кермувальниця «Suzuki Grand Vitara», жителька столиці, не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки та допустила наїзд на 55-річну велосипедистку, яка їхала проїзною частиною у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП потерпіла жителька селища Смига отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забійної рани голови, перелому кісток основи черепа. Із запахом алкоголю її госпіталізували у травматологічне відділення.

Кермувальниця за результатами огляду на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер» була твереза, у рамках кримінального провадження у неї також відібрані зразки крові. Транспортний засіб вилучений.

Слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» авто збило п'яну велосипедистку. ФОТО
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» авто збило п'яну велосипедистку. ФОТО

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Теги: аварія, велосипедистка, Дубенщина
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