Волинські спортсмени здобули 2 медалі на кубку України з вільної боротьби





На змаганнях волинські спортсмени здобули 2 медалі. Зокрема, срібну медаль виборола Алпеєєва Анастасія у ваговій категорії 72 кг. Бронзове місце посіла Остапук Анастасія у ваговій категорії 62 кг, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Четверте місце посіла Бідзюра Олена у ваговій категорії 68 кг, п’ятою стала Савенюк Тетяна у ваговій категорії 62 кг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві 15-18 жовтня відбувся кубок України з боротьби вільної серед чоловіків та жінок. Участь у ньому взяли спортсмени з усієї України.На змаганнях волинські спортсмени здобули 2 медалі. Зокрема, срібну медаль виборолау ваговій категорії 72 кг. Бронзове місце посілау ваговій категорії 62 кг, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Четверте місце посілау ваговій категорії 68 кг, п’ятою сталау ваговій категорії 62 кг.

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