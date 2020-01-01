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Волинські спортсмени здобули 2 медалі на кубку України з вільної боротьби

Волинські спортсмени здобули 2 медалі на кубку України з вільної боротьби
В Києві 15-18 жовтня відбувся кубок України з боротьби вільної серед чоловіків та жінок. Участь у ньому взяли спортсмени з усієї України.

На змаганнях волинські спортсмени здобули 2 медалі. Зокрема, срібну медаль виборола Алпеєєва Анастасія у ваговій категорії 72 кг. Бронзове місце посіла Остапук Анастасія у ваговій категорії 62 кг, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Четверте місце посіла Бідзюра Олена у ваговій категорії 68 кг, п’ятою стала Савенюк Тетяна у ваговій категорії 62 кг.



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Теги: спорт, Волинь, медалі
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