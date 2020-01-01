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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Тенденція до збільшення показників»: розповіли про ситуацію з коронавірусом на Волині

«Тенденція до збільшення показників»: розповіли про ситуацію з коронавірусом на Волині
У Волинській області дедалі погіршується епідемічна ситуація, пов’язана з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що ситуація на території області залишається складною, є подальша тенденція до погіршення показників. Так, приріст захворювання за три тижні становить від 8 до 12 %.

Найгірша ситуація – у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ківерцівському районі, тому ці території залишаються у «червоній» зоні.

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«На сьогодні у нас не залишилося територій, що віднесені до «зеленої» зони», - відзначила Костирка.

Окрім того, удвічі збільшилася кількість пневмоній серед дітей, чимало дорослого населення мають цю недугу. За словами Надії Костирки, зареєстрували майже 700 випадків пневмоній, половина із захворілих має важкий перебіг і потребує госпіталізації.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що в області хворим на коронавірус надають допомогу 18 медзакладів. Загалом розгорнули 1293 ліжка, на стаціонарному лікуванні станом на сьогодні перебувають 694 пацієнти, 219 із них – кисневозалежні та потребують інтенсивної терапії.

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Теги: Волинь, епідситуація, коронавірус
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