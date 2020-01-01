«Тенденція до збільшення показників»: розповіли про ситуацію з коронавірусом на Волині

У Волинській області дедалі погіршується епідемічна ситуація, пов’язана з розповсюдженням коронавірусної інфекції.Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українизазначила, що ситуація на території області залишається складною, є подальша тенденція до погіршення показників. Так, приріст захворювання за три тижні становить від 8 до 12 %.Найгірша ситуація – у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ківерцівському районі, тому ці території залишаються у «червоній» зоні.«На сьогодні у нас не залишилося територій, що віднесені до «зеленої» зони», - відзначила Костирка.Окрім того, удвічі збільшилася кількість пневмоній серед дітей, чимало дорослого населення мають цю недугу. За словами Надії Костирки, зареєстрували майже 700 випадків пневмоній, половина із захворілих має важкий перебіг і потребує госпіталізації.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’яповідомила, що в області хворим на коронавірус надають допомогу 18 медзакладів. Загалом розгорнули 1293 ліжка, на стаціонарному лікуванні станом на сьогодні перебувають 694 пацієнти, 219 із них – кисневозалежні та потребують інтенсивної терапії.