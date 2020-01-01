У дитсадку на Волині організували доброчинну акцію, аби допомогти онкохворому хлопчику
Сьогодні, 12:25
У Ковелі в дитсадку №1 організували доброчинну акцію, аби допомогти п'ятирічному Матвійку Хвищуку.
Вирішили зробити хорошу справу. Спільно взялись за виготовлення, випікання, розфарбовування та продажу пряників. Діти старанно та з відповідальністю поставились до роботи, адже вони понад усе хотіли підтримати Матвійка, - йдеться на сайті Ковельради.
Маленький ковельчанин має важку недугу і проходить лікування у Київському інституті раку. Понад рік цей хлопчик разом бореться за життя.
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Отримані від продажу солодощів кошти були переказані на картку одного з батьків Матвійка. Хоча кошти і незначні – тисяча гривень, але вони від щирих і милосердних дитячих сердець.
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Вирішили зробити хорошу справу. Спільно взялись за виготовлення, випікання, розфарбовування та продажу пряників. Діти старанно та з відповідальністю поставились до роботи, адже вони понад усе хотіли підтримати Матвійка, - йдеться на сайті Ковельради.
Маленький ковельчанин має важку недугу і проходить лікування у Київському інституті раку. Понад рік цей хлопчик разом бореться за життя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Отримані від продажу солодощів кошти були переказані на картку одного з батьків Матвійка. Хоча кошти і незначні – тисяча гривень, але вони від щирих і милосердних дитячих сердець.
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