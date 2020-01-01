«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому запрацює після рішення МОЗ

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’яповідомила, що Міністерство охорони здоров’я України поки не погодило розміщення інфекційного відділення у Луцькому пологовому будинку.Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділенняСесії передувавЗавідувач відділенням дитячої реанімаціїрозповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих.Згодом стало відомо, що у «коронавірусному» шпиталі за контрактом будуть працювати медики зі всіх закладів, що є на території міста. Виконуватиме обов’язки керівника головний, яка й набиратиме персонал.«Нині рішення МОЗ поки немає, що цей шпиталь буде функціонувати на часі. Там проводять роботи, набір медичного персоналу. Але рішення Міністерства охорони здоров’я по цьому шпиталю ще немає», - сказала Людмила Тимощук.