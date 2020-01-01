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«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому запрацює після рішення МОЗ

«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому запрацює після рішення МОЗ
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що Міністерство охорони здоров’я України поки не погодило розміщення інфекційного відділення у Луцькому пологовому будинку.

Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділення для хворих на коронавірус у пологовому будинку.

Сесії передував протест колективу медичного закладу. Завідувач відділенням дитячої реанімації Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих.

Згодом стало відомо, що у «коронавірусному» шпиталі за контрактом будуть працювати медики зі всіх закладів, що є на території міста. Виконуватиме обов’язки керівника головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, яка й набиратиме персонал.

«Нині рішення МОЗ поки немає, що цей шпиталь буде функціонувати на часі. Там проводять роботи, набір медичного персоналу. Але рішення Міністерства охорони здоров’я по цьому шпиталю ще немає», - сказала Людмила Тимощук.

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Теги: Луцький погоговий будинок, коронавірусний шпиталь
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