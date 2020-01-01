вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Із серпанками та туманами: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні

Із серпанками та туманами: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні
В більшості областей України 24-25 жовтня очікують погоду без опадів, лише в суботу на Півночі та на Харківщині є ймовірність невеликих дощів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, помірний. Температура повітря у суботу протягом дня +12+18 градусів, трохи нижче, +11+14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16+22 градуси.

"У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів "з'їдуть" вниз на 2-4 градуси", - йдеться у дописі.

У Києві завтра буде хмарно, навіть подекуди трохи з дощем, а ось у неділю очікують суху погоду, з ранковими туманами. Температура повітря у суботу +16 градусів, у неділю близько +14 градусів.

Як зауважує синоптик, початок наступного тижня обіцяє бути в Україні сухим, хіба що прикрашатиметься серпанками та туманами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Із серпанками та туманами: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні
Сьогодні, 12:56
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому запрацює після рішення МОЗ
Сьогодні, 12:38
Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Сьогодні, 12:28
У дитсадку на Волині організували доброчинну акцію, аби допомогти онкохворому хлопчику
Сьогодні, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Із серпанками та туманами: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні
Сьогодні, 12:56
 0
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому запрацює після рішення МОЗ
Сьогодні, 12:38
 0
Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Сьогодні, 12:28
 0
У дитсадку на Волині організували доброчинну акцію, аби допомогти онкохворому хлопчику
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8