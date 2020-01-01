Із серпанками та туманами: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні

В більшості областей України 24-25 жовтня очікують погоду без опадів, лише в суботу на Півночі та на Харківщині є ймовірність невеликих дощів.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, помірний. Температура повітря у суботу протягом дня +12+18 градусів, трохи нижче, +11+14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16+22 градуси."У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів "з'їдуть" вниз на 2-4 градуси", - йдеться у дописі.У Києві завтра буде хмарно, навіть подекуди трохи з дощем, а ось у неділю очікують суху погоду, з ранковими туманами. Температура повітря у суботу +16 градусів, у неділю близько +14 градусів.Як зауважує синоптик, початок наступного тижня обіцяє бути в Україні сухим, хіба що прикрашатиметься серпанками та туманами.