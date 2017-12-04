Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО





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Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили. Перевірку мали провести через звернення громадян.



«На сьогодні не можемо вас допустити через карантинні заходи. Тим більше, зараз місто Ківерці знаходиться у червоній зоні», - зауважили у лісгоспі.



На виконуючого обов'язки директора підприємства інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 188-5 КУпАП він має сплатити 510 гривень штрафу.



Зауважимо, згідно з вимогами законодавства під час карантину заборонені лише планові перевірки.



Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за недопуск до перевірки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП «Ківерцівське лісове господарство» 23 жовтня мала відбутись позапланова перевірка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили. Перевірку мали провести через звернення громадян.«На сьогодні не можемо вас допустити через карантинні заходи. Тим більше, зараз місто Ківерці знаходиться у червоній зоні», - зауважили у лісгоспі.На виконуючого обов'язки директора підприємства інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 188-5 КУпАП він має сплатити 510 гривень штрафу.Зауважимо, згідно з вимогами законодавства під час карантину заборонені лише планові перевірки.Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області

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