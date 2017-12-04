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Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО

Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
У ДП «Ківерцівське лісове господарство» 23 жовтня мала відбутись позапланова перевірка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили. Перевірку мали провести через звернення громадян.

«На сьогодні не можемо вас допустити через карантинні заходи. Тим більше, зараз місто Ківерці знаходиться у червоній зоні», - зауважили у лісгоспі.

На виконуючого обов'язки директора підприємства інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 188-5 КУпАП він має сплатити 510 гривень штрафу.

Зауважимо, згідно з вимогами законодавства під час карантину заборонені лише планові перевірки.

Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за недопуск до перевірки.

Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО

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Теги: лісгосп, Ківерціський район, перевірка, екоінспектори
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Коментарі 1
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Зробіть рейд в районі с.Жабка там дуби пиляють тільки гай шумить
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