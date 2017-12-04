Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Сьогодні, 12:59
У ДП «Ківерцівське лісове господарство» 23 жовтня мала відбутись позапланова перевірка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили. Перевірку мали провести через звернення громадян.
«На сьогодні не можемо вас допустити через карантинні заходи. Тим більше, зараз місто Ківерці знаходиться у червоній зоні», - зауважили у лісгоспі.
На виконуючого обов'язки директора підприємства інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 188-5 КУпАП він має сплатити 510 гривень штрафу.
Зауважимо, згідно з вимогами законодавства під час карантину заборонені лише планові перевірки.
Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за недопуск до перевірки.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили. Перевірку мали провести через звернення громадян.
«На сьогодні не можемо вас допустити через карантинні заходи. Тим більше, зараз місто Ківерці знаходиться у червоній зоні», - зауважили у лісгоспі.
На виконуючого обов'язки директора підприємства інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 188-5 КУпАП він має сплатити 510 гривень штрафу.
Зауважимо, згідно з вимогами законодавства під час карантину заборонені лише планові перевірки.
Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за недопуск до перевірки.
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Коментарі 1
Зробіть рейд в районі с.Жабка там дуби пиляють тільки гай шумить
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