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У день місцевих виборів порядок на Волині охоронятимуть майже 2 тисячі правоохоронців

У день місцевих виборів порядок на Волині охоронятимуть майже 2 тисячі правоохоронців
Поліцейські Волині готові до забезпечення правопорядку під час місцевих виборів.

Про це повідомив начальник поліції Волині Юрій Крошко під час спільного брифінгу з представницею Громадської мережі ОПОРА Катариною Шарпатою та омбудсменкою із захисту виборчих прав у Волинській області Євгенією Коваленко. Захід відбувся 23 жовтня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

«Поліція готова до всіх викликів, які можуть бути на цих виборах. Для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони виборчої документації на ТВК, ДВК а також оперативного реагування на порушення виборчого законодавства під час виборчого процесу задіяно 1900 працівників ГУНП у Волинській області», - зауважив Юрій Крошко.

За його словами, працівники поліції, окрім несення служби на виборчих дільницях, готові також реагувати на всі виклики громадян. Для цього створили резервні наряди.

Усі працівники належним чином забезпечені засобами індивідуального захисту.

Станом на 23 жовтня під цілодобову охорону взято всі 59 територіальних виборчих комісій в області та більшу частину ДВК. Сьогодні і завтра ще продовжуватиметься видача бюлетенів з ТВК на ДВК, після цього всі дільниці цілодобово охоронятимуть поліцейські до офіційного оголошення результатів.

Юрій Крошко також повідомив, що у передвиборчий період до поліції надійшло 115 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільше порушень стосувались порядку розміщення агітаційних матеріалів, обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск тощо. За одним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. 51 звернення не підтвердилось.





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Теги: вибори, поліцейські, правопорядок
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