Розповіли про стан 13-річного хлопчика, який за кермом мотоцикла в'їхав в трактор на Волині. ВІДЕО





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Нагадаємо, автопригода трапилася 21 жовтня близько 18 години у селі Гута. За кермом мотоцикла перебував 13-річний місцевий житель, з ним була 8-річна пасажирка. Хлопець, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трактором «Т-16», за кермом якого перебував 55-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав серйозні травми та був госпіталізований.



"Я не знаю, як так вийшло. У вересні його тільки навчили їздити (на мотоциклі - ред.)", - розповіла мама потерпілого Любов Гайдачук.



Лікар-анестезіолог Вадим Гром'як розповів, наразі стан хлопчика - стабільно важкий. Проводиться лікування та дообстеження. Потерпілий зараз вже в свідомості.



Хлопця вдарило об машину, його сестра дивом не постраждала. Вона відразу після автопригоди побігла до бабусі кликати на поміч.



Водій трактора, сусід, після аварії - у шоковому стані, розповіла дружина водія Галина Бегеза. Зі слів водія трактора, усе сталося за лічені секунди. Мотоцикл, не збавляючи швидкості, в'їхав у бік трактора.



"На перехресті розгубився, ззаду їхали мотоцикли і він розгубився. Стільки техніки. Він просто їхав на трактор", - говорить дружина водія трактора Галина Бегеза.



Дідусь хлопчика каже, онук був дуже обережним, тому і дозволяли йому кермувати. Старенького мотоцикла хлопчик сам відремонтував. Гроші на деталі заробив на ягодах.



Детальніше - у відео:











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі розповіли про стан 13-хлопчика з Ратнівського району, який разом із 8-річною сестрою на мотоциклі в'їхав в трактор.Про це йдеться у сюжеті "ТСН".Нагадаємо, автопригода трапилася 21 жовтняЗа кермом мотоцикла перебував 13-річний місцевий житель, з ним була 8-річна пасажирка. Хлопець, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трактором «Т-16», за кермом якого перебував 55-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав серйозні травми та був госпіталізований."Я не знаю, як так вийшло. У вересні його тільки навчили їздити (на мотоциклі - ред.)", - розповіла мама потерпілогоЛікар-анестезіологрозповів, наразі стан хлопчика - стабільно важкий. Проводиться лікування та дообстеження. Потерпілий зараз вже в свідомості.Хлопця вдарило об машину, його сестра дивом не постраждала. Вона відразу після автопригоди побігла до бабусі кликати на поміч.Водій трактора, сусід, після аварії - у шоковому стані, розповіла дружина водія. Зі слів водія трактора, усе сталося за лічені секунди. Мотоцикл, не збавляючи швидкості, в'їхав у бік трактора."На перехресті розгубився, ззаду їхали мотоцикли і він розгубився. Стільки техніки. Він просто їхав на трактор", - говорить дружина водія трактора Галина Бегеза.Дідусь хлопчика каже, онук був дуже обережним, тому і дозволяли йому кермувати. Старенького мотоцикла хлопчик сам відремонтував. Гроші на деталі заробив на ягодах.Детальніше - у відео:

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