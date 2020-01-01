вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старезній «Волинянці» дали нове життя

Старезній «Волинянці» дали нове життя
Київські реставратори з клубу Old Car Service привезли з центру країни непогано збережений ЛуАЗ ранніх серій, до того ж, у рідній фарбі.

Днями його "поставили на хід", інформує 24 канал.

Це луцький всюдихід однієї з ранніх модифікацій – у версії “969А”, з прямим капотом і утилітарним, мало не “вантажним” інтер’єром. Рідкісну машину знайшли у далекому селі Черкаської області. Перший – до речі, і єдиний – власник тримав машину у гаражі. Дбайливий селянин наїздив на ній з 1976 року лише 41 тис. км. Після покупки “Волинянку” привезли до Києва на лаветі, оскільки з двигуном були певні негаразди.

Однак, кілька днів тому всі неполадки усунули, і після багаторічного простою машину завели і протестували у русі. Реставратори відзначають жвавість машини, легкість управління і незвичні відчуття при роботі кермом.
Старезній «Волинянці» дали нове життя

Вражає комплектність примірника: на місці рідні сидіння, залишилася недоторканою світлотехніка, і навіть автономний бензиновий опалювач, який власники часто викидали або модернізували до непізнаванності, стоїть на своєму місці під капотом. Цікаве доповнення до заводської комплектації – в бардачку лежали двійко газет, датованих початком червня 1977 року.
Старезній «Волинянці» дали нове життя

На перший погляд, особливої цінності цей автомобіль не має, адже це звичайнісінькій серійний екземпляр, щоправда, у гарному стані. Проте, саме в цьому і є його цінність, оскільки абсолютна більшість ЛуАЗиків першого покоління, якщо і дожили до наших днів, то у спотвореному вигляді.

За словами реставраторів київського клубу, в машині працюють усі системи і агрегати. Навіть брезентовий тент був рідним, але коли машину витягли на повітря, він швидко зруйнувався. Подібний автомобіль є сенс відновлювати до музейного стану, і не тільки тому, що це буде дешевше, а й через його максимально можливу автентичність. У подальших планах – повернути машині рідну “гуму”, а ось із перефарбуванням поки що вирішили не поспішати, адже рідна фарба на кузові теж багато чого варта.
Старезній «Волинянці» дали нове життя
Старезній «Волинянці» дали нове життя
Старезній «Волинянці» дали нове життя


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобілі, ЛуАЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі врятували життя чоловіку, який не міг самостійно дихати
Сьогодні, 14:20
Старезній «Волинянці» дали нове життя
Сьогодні, 13:56
Розповіли про стан 13-річного хлопчика, який за кермом мотоцикла в'їхав в трактор на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
У ресторація «Брама» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 13:29
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень
31 липень, 17:13
У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
24 липень, 16:45
У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину
26 березень, 14:15
«Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО «Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО
20 березень, 04:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі врятували життя чоловіку, який не міг самостійно дихати
Сьогодні, 14:20
 0
Старезній «Волинянці» дали нове життя
Сьогодні, 13:56
 0
Розповіли про стан 13-річного хлопчика, який за кермом мотоцикла в'їхав в трактор на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
 0
У ресторація «Брама» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 13:29
 0
Керівництво лісгоспу на Волині не допустило екоінспекторів до перевірки. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8