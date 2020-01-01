Старезній «Волинянці» дали нове життя





Днями його "поставили на хід", інформує



Це луцький всюдихід однієї з ранніх модифікацій – у версії “969А”, з прямим капотом і утилітарним, мало не “вантажним” інтер’єром. Рідкісну машину знайшли у далекому селі Черкаської області. Перший – до речі, і єдиний – власник тримав машину у гаражі. Дбайливий селянин наїздив на ній з 1976 року лише 41 тис. км. Після покупки “Волинянку” привезли до Києва на лаветі, оскільки з двигуном були певні негаразди.



Однак, кілька днів тому всі неполадки усунули, і після багаторічного простою машину завели і протестували у русі. Реставратори відзначають жвавість машини, легкість управління і незвичні відчуття при роботі кермом.



Вражає комплектність примірника: на місці рідні сидіння, залишилася недоторканою світлотехніка, і навіть автономний бензиновий опалювач, який власники часто викидали або модернізували до непізнаванності, стоїть на своєму місці під капотом. Цікаве доповнення до заводської комплектації – в бардачку лежали двійко газет, датованих початком червня 1977 року.



На перший погляд, особливої цінності цей автомобіль не має, адже це звичайнісінькій серійний екземпляр, щоправда, у гарному стані. Проте, саме в цьому і є його цінність, оскільки абсолютна більшість ЛуАЗиків першого покоління, якщо і дожили до наших днів, то у спотвореному вигляді.



За словами реставраторів київського клубу, в машині працюють усі системи і агрегати. Навіть брезентовий тент був рідним, але коли машину витягли на повітря, він швидко зруйнувався. Подібний автомобіль є сенс відновлювати до музейного стану, і не тільки тому, що це буде дешевше, а й через його максимально можливу автентичність. У подальших планах – повернути машині рідну “гуму”, а ось із перефарбуванням поки що вирішили не поспішати, адже рідна фарба на кузові теж багато чого варта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські реставратори з клубу Old Car Service привезли з центру країни непогано збережений ЛуАЗ ранніх серій, до того ж, у рідній фарбі.Днями його "поставили на хід", інформує 24 канал Це луцький всюдихід однієї з ранніх модифікацій – у версії “969А”, з прямим капотом і утилітарним, мало не “вантажним” інтер’єром. Рідкісну машину знайшли у далекому селі Черкаської області. Перший – до речі, і єдиний – власник тримав машину у гаражі. Дбайливий селянин наїздив на ній з 1976 року лише 41 тис. км. Після покупки “Волинянку” привезли до Києва на лаветі, оскільки з двигуном були певні негаразди.Однак, кілька днів тому всі неполадки усунули, і після багаторічного простою машину завели і протестували у русі. Реставратори відзначають жвавість машини, легкість управління і незвичні відчуття при роботі кермом.Вражає комплектність примірника: на місці рідні сидіння, залишилася недоторканою світлотехніка, і навіть автономний бензиновий опалювач, який власники часто викидали або модернізували до непізнаванності, стоїть на своєму місці під капотом. Цікаве доповнення до заводської комплектації – в бардачку лежали двійко газет, датованих початком червня 1977 року.На перший погляд, особливої цінності цей автомобіль не має, адже це звичайнісінькій серійний екземпляр, щоправда, у гарному стані. Проте, саме в цьому і є його цінність, оскільки абсолютна більшість ЛуАЗиків першого покоління, якщо і дожили до наших днів, то у спотвореному вигляді.За словами реставраторів київського клубу, в машині працюють усі системи і агрегати. Навіть брезентовий тент був рідним, але коли машину витягли на повітря, він швидко зруйнувався. Подібний автомобіль є сенс відновлювати до музейного стану, і не тільки тому, що це буде дешевше, а й через його максимально можливу автентичність. У подальших планах – повернути машині рідну “гуму”, а ось із перефарбуванням поки що вирішили не поспішати, адже рідна фарба на кузові теж багато чого варта.

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