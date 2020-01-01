Волинські лікарі врятували життя чоловіку, який не міг самостійно дихати





Про це



Так, посеред ночі до приймального відділення Ковельського МТМО звернувся 39-річний чоловік, що практично зовсім не міг дихати через сильно виражений набряк м'яких тканин шиї та гортані.

До цього моменту, за словами родичів, він скаржився на біль у горлі.



Чоловіка негайно госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Незважаючи на інтенсивне лікування, наростали явища асфіксії за рахунок стиснення м'якими тканинами шиї.



Чергові медики прийняли рішення негайно механічно відновити прохідність дихальних шляхів - зробити конікотомію з наступною трахеостомією. Саме це допомогло зберегти життя пацієнтові.



На жаль, одразу провести необхідні додаткові інструментальні обстеження було неможливо, адже чоловік перебував на апараті ШВЛ та був киснезалежним.



Після стабілізації стану хворому вдалось провести МСКТ шиї та грудної клітки та встановити точний діагноз: парафарингеальна гематома, набряк м'яких тканин шиї, що й викликав порушення дихання, та правобічний гемоторакс.



Завдяки спільним діям хірургів Ковельського МТМО та торакальних хірургів ВОКЛ провели торакоскопію та видалення згустків крові.



Наразі пацієнт вже вдома.



Головне фото- ілюстративне.

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