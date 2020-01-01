На Рівненщині важкотравмований водій ніч пролежав в понівеченому тракторі. ФОТО

23 жовтня о 08:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що неподалік села Калинівка Корецького району на сільській дорозі перекинувся трактор, а в салоні перебував водій.Про це повідомляють на сайті ДСНС у Рівненській області.На місце пригоди виїхали бійці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Корець.Зважаючи на те, що схил місцевість, де перекинувся трактор, був дуже крутий, автомобіль швидкої медичної допомоги не зміг під'їхати до місця події. Тому рятувальники спустилися до перекинутого трактора та обережно на ношах перенесли травмованого чоловіка, 1976 року народження, до карети швидкої. Тракториста у важкому стані доставили до Корецької ЦРЛ.Як згодом вдалося з'ясувалося, чоловік на тракторі вночі орав на власній земельній ділянці. Очевидно, через темряву не побачив крутий схил дороги та злетів з дороги з подальшим перекиданням.Чоловік усю ніч до ранку пролежав у понівеченому тракторі. Лише зрання, коли люди гнали худобу на пасовище, побачили тракториста та сповістили про це медиків та рятувальників.До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та шестеро рятувальників.