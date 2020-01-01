Завдяки ініціативі 9-класниці біля волинської школи з'явилася нова велопарковка





Про це



Ідея облаштувати стоянку для двоколісних належить дев’ятикласниці Діані Патуті. Минулоріч із проектом покращення велосипедної інфраструктури школярка отримала перемогу у конкурсі «Ініціативна молодь» та виграла 800 грн на реалізацію ідеї.



Потреба у веломайданчику виникла через те, що протяжність села - близько 10 кілометрів. Багато школярів та вчителів добираються до навчального закладу велосипедами. Учні розповідають, що транспорт доводилося залишати біля паркану, біля стіни школи, що не завжди зручно і безпечно.



Відтепер у Мстишинській школі, де завжди підтримують усілякі екоініціативи, розвиватимуть ще один напрям – популяризацію велосипедного руху як безпечного та екологічного транспорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боратинській громаді на подвір’ї Мстишинської школи з’явилася нова велопарковка.Про це йдеться на сайті громади.Ідея облаштувати стоянку для двоколісних належить дев’ятикласниці. Минулоріч із проектом покращення велосипедної інфраструктури школярка отримала перемогу у конкурсі «Ініціативна молодь» та виграла 800 грн на реалізацію ідеї.Потреба у веломайданчику виникла через те, що протяжність села - близько 10 кілометрів. Багато школярів та вчителів добираються до навчального закладу велосипедами. Учні розповідають, що транспорт доводилося залишати біля паркану, біля стіни школи, що не завжди зручно і безпечно.Відтепер у Мстишинській школі, де завжди підтримують усілякі екоініціативи, розвиватимуть ще один напрям – популяризацію велосипедного руху як безпечного та екологічного транспорту.

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