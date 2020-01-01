Завдяки ініціативі 9-класниці біля волинської школи з'явилася нова велопарковка
Сьогодні, 19:08
У Боратинській громаді на подвір’ї Мстишинської школи з’явилася нова велопарковка.
Про це йдеться на сайті громади.
Ідея облаштувати стоянку для двоколісних належить дев’ятикласниці Діані Патуті. Минулоріч із проектом покращення велосипедної інфраструктури школярка отримала перемогу у конкурсі «Ініціативна молодь» та виграла 800 грн на реалізацію ідеї.
Потреба у веломайданчику виникла через те, що протяжність села - близько 10 кілометрів. Багато школярів та вчителів добираються до навчального закладу велосипедами. Учні розповідають, що транспорт доводилося залишати біля паркану, біля стіни школи, що не завжди зручно і безпечно.
Відтепер у Мстишинській школі, де завжди підтримують усілякі екоініціативи, розвиватимуть ще один напрям – популяризацію велосипедного руху як безпечного та екологічного транспорту.
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Про це йдеться на сайті громади.
Ідея облаштувати стоянку для двоколісних належить дев’ятикласниці Діані Патуті. Минулоріч із проектом покращення велосипедної інфраструктури школярка отримала перемогу у конкурсі «Ініціативна молодь» та виграла 800 грн на реалізацію ідеї.
Потреба у веломайданчику виникла через те, що протяжність села - близько 10 кілометрів. Багато школярів та вчителів добираються до навчального закладу велосипедами. Учні розповідають, що транспорт доводилося залишати біля паркану, біля стіни школи, що не завжди зручно і безпечно.
Відтепер у Мстишинській школі, де завжди підтримують усілякі екоініціативи, розвиватимуть ще один напрям – популяризацію велосипедного руху як безпечного та екологічного транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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