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Завдяки ініціативі 9-класниці біля волинської школи з'явилася нова велопарковка

Завдяки ініціативі 9-класниці біля волинської школи з'явилася нова велопарковка
У Боратинській громаді на подвір’ї Мстишинської школи з’явилася нова велопарковка.

Про це йдеться на сайті громади.

Ідея облаштувати стоянку для двоколісних належить дев’ятикласниці Діані Патуті. Минулоріч із проектом покращення велосипедної інфраструктури школярка отримала перемогу у конкурсі «Ініціативна молодь» та виграла 800 грн на реалізацію ідеї.

Потреба у веломайданчику виникла через те, що протяжність села - близько 10 кілометрів. Багато школярів та вчителів добираються до навчального закладу велосипедами. Учні розповідають, що транспорт доводилося залишати біля паркану, біля стіни школи, що не завжди зручно і безпечно.

Відтепер у Мстишинській школі, де завжди підтримують усілякі екоініціативи, розвиватимуть ще один напрям – популяризацію велосипедного руху як безпечного та екологічного транспорту.

Завдяки ініціативі 9-класниці біля волинської школи з'явилася нова велопарковка

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Теги: Боратинська ОТГ, велопарковка, проект
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