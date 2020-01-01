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На Київщині від коронавірусу померло подружжя медиків

На Київщині від коронавірусу померло подружжя медиків
На Київщині в містечку Тараща від коронавірусу померло подружжя медиків: 39-річна Галина та 51-річний Валентин Степченко. Сиротою залишився їхній 13-річний син.

Колеги кажуть, що чоловік і жінка померли в один день. Про смерть батьків син дізнався тільки через тиждень, - пише OBOZREVATEL.

Сам врятуватися не зміг

У Таращанської центральної районної лікарні досі не можуть прийти до тями від трагедії, яка сталася з їхнім лікарем-анестезіологом, завідувачем відділенням Валентином Степченком.

Із найперших днів карантину лікар був фактично на передовій боротьби з цією інфекцією, але ось сам врятуватися не зміг. Як розповів один із його колег, першою в сім'ї захворіла дружина Валентина Галина. Вона працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

"Начебто спочатку захворіла вона. А через три-чотири дні вже зліг і чоловік. Вони тиждень або навіть більше лікувалися вдома. Нічого дивного, тому що в нас 90% хворих лікують коронавірус вдома. У реанімації перебуває кілька пацієнтів. А потім у них пішло ускладнення, стрімко розвинулася пневмонія", – розповідає колега лікарів.

Дізнався про смерть дружини і стало гірше

Спочатку в лікарню забрали Галину. Вона була в реанімації, колеги збирали для неї гроші, оскільки їй були необхідні дуже дорогі антибіотики – по 10 тисяч гривень за флакон. Через кілька днів у лікарню відвезли й Валентина, він теж був у реанімації. Також захворів і їхній син, його теж відправили до лікарні.

"Галя пролежала в реанімації близько тижня. Вона померла вранці. Її чоловік перебував в іншій лікарні, і йому не говорили про смерть дружини. Але хтось йому зателефонував і все-таки розповів. Йому стало гірше від такої звістки, і до вечора його теж не стало", – згадує колега.

Син дзвонив, але ніхто не брав трубку

Син Антон тиждень не знав про смерть батьків. У день похорону його якраз перевели з інтенсивної терапії в звичайну палату, лікарі сказали, що в нього все буде добре. Хлопчик здогадувався про трагедію, оскільки ні тато, ні мама йому не дзвонили й не відповідали, коли він сам їх набирав.
Валентин із сином
Валентин із сином

І все-таки в неділю приїхала тітка Антона і все йому розповіла, щоб він не дізнався сумну звістку від сторонніх людей.

"Вона сказала: "Антоне, ти не хвилюйся, все буде добре". На що він відповів: "Добре вже ніколи не буде". Він був вражений, що померли обоє батьків", – розповіла знайома родини Анжеліка.

У самої Галини в селі Салиха неподалік від Таращі залишилася літня мама, сестра і брат. У Валентина є сестра, яка зараз збирається оформити опікунство.

У Салисі Галину знають і говорять про трагедію. "Ми зараз боїмося виходити на вулицю. Я б не сказала, що в нас багато людей хворіє. Але така трагедія налякала всіх", – говорить їхня сусідка.

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Теги: подружжя, Тараща, коронавірус, медики
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Коментарі 1
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Антибіотиками коронавірус не лікують, медикам це добре відомо. питання:на що збирали гроші?
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