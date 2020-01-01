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Закривають заклади та обмежують пересування: у Польщі вводять локдаун через коронавірус

Закривають заклади та обмежують пересування: у Польщі вводять локдаун через коронавірус
У Польщі через значне зростання хворих на коронавірус суттєво посилюють карантин. Усю територію країни віднесли до "червоної" зони поширення COVID-19 і жорсткий локдаун починає діяти вже від 24 жовтня.

Про це повідомив очільник польського уряду Матеуш Моравецький і голова МОЗ Польщі Адам Недзельський, інформує "ТСН", посилаючись на польське видання RMF24.

"На жаль, ситуація, як і раніше, серйозна і динамічна. Сьогодні відбулося чергове збільшення кількості інфікованих. Кількість померлих також велика, і наші дії повинні бути дуже рішучими", - сказав прем'єр-міністр Польщі під час конференції. 

Так, за новими обмеженнями, учні старшої школи, від 4 класу, переходять на дистанційне навчання. Діти до 16 років мають перебувати на вулицях тільки під наглядом батьків. Крім того, тепер у всій Польщі збиратися разом може не більше 5 людей, але це не стосується людей, які проживають разом.

Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але мають право обслуговувати громадян, які їжу із собою. Такі обмеження триватимуть щонайменше два тижні.

"Якщо результату не буде, нам доведеться зробити подальші кроки", - сказав Моравецький.

Своєю чергою, голова польського уряду закликав пенсіонерів віком від 70 років якнайменше пересуватися вулицями, щоб не ставити під загрозу своє життя і здоров'я. Для допомоги літнім людям створять так званий "корпус підтримки пенсіонерів", до роботи в якому залучені армійські підрозділи.

Глава МОЗ Польщі висловив думку, що наступний тиждень буде в країні "критичним" і вдасться зрозуміти, чи допомагають обмеження.

Як повідомлялося, до жорсткого локдауну повертається й Чехія. В Італії вже заборонили всі вечірки в закритих приміщеннях та просто неба. В окремих регіонах запровадили комендантську годину. У Швеції  громадяни мусять уникати масових зібрань, носити маски, дотримуватися дистанції.

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Теги: Польща, посилення карантин, коронавірус
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