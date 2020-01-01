Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.
У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Маневичах опадів не передбачається. У неділю в регіоні – без опадів.
Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +13…+15. Вітер західний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, сухо.
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У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Маневичах опадів не передбачається. У неділю в регіоні – без опадів.
Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +13…+15. Вітер західний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, сухо.
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