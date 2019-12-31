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Із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим часом

Із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим часом
З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

У зв’язку з переходом на зимовий час 25 жовтня 2020 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

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Теги: поїзди, зимовиий час
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