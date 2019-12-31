Із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим часом

З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".У зв’язку з переходом на зимовий час 25 жовтня 2020 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».