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Будинки «Яровиці» завжди готові до зими*

Будинки «Яровиці» завжди готові до зими*
Завжди готові до зими будинки від компанії «Єврохолдінг». Впровадження в будівництво сучасних енергоощадних технологій надає мешканцям чимало переваг: зменшення енергоспоживання, зменшення сум у платіжках за комунальні послуги та створення комфортних умов проживання.

Пропонуємо обговорити, які будинки можуть зберігати тепло і не допускають його виходу назовні.

Утеплені фасади та енергозберігаючі вікна – це «must have» будь-якої будівлі.

«Яровиця Fly» «одягнеться» у вентильований фасад SCANROC – одну з кращих фасадних систем. Найбільш значущі переваги системи вентильованих фасадів SCANROC – це довговічність, енергоефективність, краса, ремонтопридатність.
Будинки «Яровиці» завжди готові до зими*

Ці фасади забезпечують високі і стабільні показники з теплового опору. Будинки до 40% енергоефективніші (що дозволяє суттєво економити не лише на опаленні в холодну пору року і кондиціонуванні влітку). Система SCANROC дозволяє унеможливити негативний вплив «щілин холоду», тобто частин будівельних конструкцій, які мають прямий контакт з навколишнім середовищем (міжповерхові перекриття, віконні перемички).

Також ця система дозволяє зберегти стіни будівлі сухими, що створює нормальний мікроклімат і не дозволяє розвиватися всередині грибкам та цвілі.

Утеплення і облицювання фасаду будинку у «Яровиці» винесені на зовнішні сторони стін, що дозволяє захистити стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і зберегти всю корисну площу приміщень. Тут облаштували утеплювач 100 мм, що дозволяє зменшити вплив вуличного шуму приблизно на 25%.

У «Яровиці» монтують 5-камерні німецькі вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.

Це ідеальне рішення, що відповідає всім вимогам енергоощадності та безпеки.
Будинки «Яровиці» завжди готові до зими*

Зменшення енерговитрат відбувається завдяки ущільненому профілю та високій якості пластику. Глибока посадка склопакету значно знижує «місток холоду» через дистанційну рамку склопакету. Металеві підсилювачі не стикаються зі стінками камери завдяки спеціальним виступам на стінках підсилювальної камери, що знижує втрати тепла по стінках профілю і підвищує тепловий опір профілю. Окрім того, у холодну пору року вдається уникнути випадання конденсату на внутрішній поверхні профілю (скління 44 мм).

«Інвестуйте в енергозбереження! Відчувайте себе вдома добре завжди, незалежно від пори року», - запевняє забудовник.

http://yarovytsya.com.ua, телефон 050 402 05 05

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Теги: Яровиця, житло, луцьк, квартира
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