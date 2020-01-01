З 1 листопада на Волині забороняють вилов риби у зимувальних ямах

З 1 листопада на водоймах Волині розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах.Триватиме вона до початку весняно-літньої заборони на період нересту риби, - інформує рибоохоронний патруль Волині.Зазначається, що з настанням холоду у водоймах відбуваються великі зміни, які впливають на поведінку підводних мешканців. При зниженні температури у водоймах починається зимова міграція риби до місця зимівлі. В цей період у водних біоресурсів різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, уповільнюється інтенсивність росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники, обмін речовин в організмі підтримується за рахунок накопичених влітку жирових запасів. В цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період.Зважаючи на такі біологічні особливості водних біоресурсів та з метою їх збереження у зимовий період, Волинський рибоохоронний патруль визначив водойми та місця, де вводиться заборона на рибальство. Крім того, створили карту заборонених ділянок для вилову.Особи, які нехтуватимуть такою забороною, будуть притягнуті до відповідальності. Крім того, порушнику доведеться відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену рибу. За добування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову - ч. 4 ст. 85 КУпАП. Штраф - до 680 грн.