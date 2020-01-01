Луцьк з’явився на професійній карті світу у сфері нерухомості
Сьогодні, 10:00
Житловий комплекс «Сімейна Фортеця», що у Струмівці, отримав перемогу у міжнародному конкурсі нерухомості European Property Awards, який є частиною європейського етапу міжнародної премії.
Ця премія – всесвітньо відомий знак якості у сфері нерухомості. Тож, місцевий забудовник підняв планку якості до міжнародного рівня.
Зауважимо, що нагороди розподіляють за регіонами, переможців визначають щорічно. «Сімейна Фортеця» брала участь від Європейського регіону та отримала нагороду в номінації Development Marketing за рекламну кампанію 2019-2020 років. Її визнали найкращою в Україні.
Із представників Західної України у минулих роках таку премію отримали лише наші сусіди – один з найпотужніших девелоперів Львова – Avalon Inc. Тож приємно, що і Волинь долучилася до такої компанії.
Зазвичай церемонія нагородження відбувається дуже урочисто у Лондоні. Саму нагороду вручає один з трьох справжніх англійських лордів, які очолюють колегію міжнародних суддів.
Утім, пандемія внесла свої корективи, тому цього року урочисте нагородження триватиме в онлайн-режимі на початку грудня.
Такий результат – приклад того, як поставлені перед собою великі цілі стають реальністю за умови ефективної та наполегливої роботи. Дуже важливо для області, що місцеві підприємці діють все глобальніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ця премія – всесвітньо відомий знак якості у сфері нерухомості. Тож, місцевий забудовник підняв планку якості до міжнародного рівня.
Зауважимо, що нагороди розподіляють за регіонами, переможців визначають щорічно. «Сімейна Фортеця» брала участь від Європейського регіону та отримала нагороду в номінації Development Marketing за рекламну кампанію 2019-2020 років. Її визнали найкращою в Україні.
Із представників Західної України у минулих роках таку премію отримали лише наші сусіди – один з найпотужніших девелоперів Львова – Avalon Inc. Тож приємно, що і Волинь долучилася до такої компанії.
Зазвичай церемонія нагородження відбувається дуже урочисто у Лондоні. Саму нагороду вручає один з трьох справжніх англійських лордів, які очолюють колегію міжнародних суддів.
Утім, пандемія внесла свої корективи, тому цього року урочисте нагородження триватиме в онлайн-режимі на початку грудня.
Такий результат – приклад того, як поставлені перед собою великі цілі стають реальністю за умови ефективної та наполегливої роботи. Дуже важливо для області, що місцеві підприємці діють все глобальніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Головний лікар нововолинської лікарні захворів на СOVID-19
Сьогодні, 10:04
Луцьк з’явився на професійній карті світу у сфері нерухомості
Сьогодні, 10:00
24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:36
Ранок 24 жовтня: в Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу, на Волині – 217
Сьогодні, 09:15
Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:02