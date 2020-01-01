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Луцьк з’явився на професійній карті світу у сфері нерухомості

Луцьк з’явився на професійній карті світу у сфері нерухомості
Житловий комплекс «Сімейна Фортеця», що у Струмівці, отримав перемогу у міжнародному конкурсі нерухомості European Property Awards, який є частиною європейського етапу міжнародної премії.

Ця премія – всесвітньо відомий знак якості у сфері нерухомості. Тож, місцевий забудовник підняв планку якості до міжнародного рівня.

Зауважимо, що нагороди розподіляють за регіонами, переможців визначають щорічно. «Сімейна Фортеця» брала участь від Європейського регіону та отримала нагороду в номінації Development Marketing за рекламну кампанію 2019-2020 років. Її визнали найкращою в Україні.

Із представників Західної України у минулих роках таку премію отримали лише наші сусіди – один з найпотужніших девелоперів Львова – Avalon Inc. Тож приємно, що і Волинь долучилася до такої компанії.

Зазвичай церемонія нагородження відбувається дуже урочисто у Лондоні. Саму нагороду вручає один з трьох справжніх англійських лордів, які очолюють колегію міжнародних суддів.

Утім, пандемія внесла свої корективи, тому цього року урочисте нагородження триватиме в онлайн-режимі на початку грудня.

Такий результат – приклад того, як поставлені перед собою великі цілі стають реальністю за умови ефективної та наполегливої роботи. Дуже важливо для області, що місцеві підприємці діють все глобальніше.


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Теги: Сімейна Фортеця, премія
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