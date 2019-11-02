«Волинь-2» обіграла на виїзді львівські «Карпати»





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"Матч з «підвищеною відповідальністю» розпочався з натиску лучан, які дуже швидко зуміли реалізувати свою перевагу. Уже на 6-й хвилині під час подачі кутового з лівого флангу Савчук у карному майданчику поклав на газон Кобзаря і суддя призначила одинадцятиметровий у ворота господарів. Пенальті чітко реалізував Богомаз! А уже за кілька хвилин Назарій мав забивати вдруге, проте не реалізував чистий вихід сам на сам. Втім на 15-й хвилині лучани подвоїли свою перевагу – і знову з пенальті. Після подачі з правого краю захисник господарів Калинчук вибивав м’яч з лінії воротарського, але разом з м’ячем зніс з ніг того ж таки Богомаза. І цього разу Назарій чітко реалізував стандарт, оформивши «пенальтійний дубль». А ще за три хвилини Богомаз втік на побачення з воротарем і забив втретє, проте в боротьбі із захисником на фінішній прямій порушив правила і взяття воріт не зарахували", - йдеться у повідомленні.



Здобувши комфортну перевагу, «Волинь-2» віддала ініціативу господарям, розраховуючи на контратаки. І якщо лучани мали кілька непоганих шансів у контрвипадах, то господарі нічого суттєвого біля воріт Коркодима так і не створили.



Другий тайм розпочався з ще одного голу волинян – на 52-й хвилині після подачі кутового з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки Войтіховський перестрибнув захисників і головою відправив м’яча точно в дев’ятку воріт «Карпат» – гол. Гру фактично було вирішено. При цьому «Волинь-2», граючи на контратаках, могла забивати п’ять чи шість м’ячів, але нападники вперто не могли завдати разючого удару навіть у виходах сам на сам, а у чотирьох-п’яти випадках відверто врятував львів’ян їх голкіпер Сасс.



"При цьому перелічення стовідсотково небезпечних моментів буде просто непристойним для господарів. Остаточний же рахунок в матчі встановив той же Войтіховський на четвертій доданій хвилині, коли ударом головою з лінії воротарського замкнув подачу із штрафного з правого краю – 0:4", - додали у пресслужбі футбольної команди.



Отож, у підсумку – упевнена перемога другої команди «Волині», яка два наступні матчі проведе вдома, а у першому з них, 1 листопада, прийматиме «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У черговому турі чемпіонату другої ліги «Волинь-2» грала у гостях з львівськими «Карпатами». З рахунком 0:4 перемогла «Волинь-2».Про це йдеться на сайті ФК «Волинь» "Матч з «підвищеною відповідальністю» розпочався з натиску лучан, які дуже швидко зуміли реалізувати свою перевагу. Уже на 6-й хвилині під час подачі кутового з лівого флангуу карному майданчику поклав на газоні суддя призначила одинадцятиметровий у ворота господарів. Пенальті чітко реалізував! А уже за кілька хвилинмав забивати вдруге, проте не реалізував чистий вихід сам на сам. Втім на 15-й хвилині лучани подвоїли свою перевагу – і знову з пенальті. Після подачі з правого краю захисник господаріввибивав м’яч з лінії воротарського, але разом з м’ячем зніс з ніг того ж таки Богомаза. І цього разу Назарій чітко реалізував стандарт, оформивши «пенальтійний дубль». А ще за три хвилини Богомаз втік на побачення з воротарем і забив втретє, проте в боротьбі із захисником на фінішній прямій порушив правила і взяття воріт не зарахували", - йдеться у повідомленні.Здобувши комфортну перевагу, «Волинь-2» віддала ініціативу господарям, розраховуючи на контратаки. І якщо лучани мали кілька непоганих шансів у контрвипадах, то господарі нічого суттєвого біля воріт Коркодима так і не створили.Другий тайм розпочався з ще одного голу волинян – на 52-й хвилині після подачі кутового з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки Войтіховський перестрибнув захисників і головою відправив м’яча точно в дев’ятку воріт «Карпат» – гол. Гру фактично було вирішено. При цьому «Волинь-2», граючи на контратаках, могла забивати п’ять чи шість м’ячів, але нападники вперто не могли завдати разючого удару навіть у виходах сам на сам, а у чотирьох-п’яти випадках відверто врятував львів’ян їх голкіпер"При цьому перелічення стовідсотково небезпечних моментів буде просто непристойним для господарів. Остаточний же рахунок в матчі встановив той жена четвертій доданій хвилині, коли ударом головою з лінії воротарського замкнув подачу із штрафного з правого краю – 0:4", - додали у пресслужбі футбольної команди.Отож, у підсумку – упевнена перемога другої команди «Волині», яка два наступні матчі проведе вдома, а у першому з них, 1 листопада, прийматиме «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки.

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