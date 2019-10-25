Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію

Тараса Шуляка просять небайдужих волинянин про допомогу на лікування на реабілітацію хлопця.



Про це у Віталій Гладун.



25-річний хлопець потрапив в реанімаційне відділення ВОКЛ в край важкому стані. Йому діагностували внутрішньомозковий крововилив. Професійна бригада медиків ВОКЛ змогла провести оперативне втручання за ургентними показами, а також забезпечити необхідним лікуванням у ранній післяопераційний період. В Тараса попереду складне довготривале лікування та реабілітація, адже дались взнаки його чисельні осколкові поранення та контузії.



Хлопцем опікується його 72-річна бабуся та цивільна дружина. Батько помер.



Тарас приймав участь у російсько-українській війні у складі 128 ОМБР.



Допомогти хлопцю можна, скинувши матеріальну допомогу на карту:

4149 4993 4825 0687 - бабуся хлопця Пасічник Марія Іванівна. Контактна особа: 0950267714 - Оксана.





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