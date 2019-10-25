Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію
Сьогодні, 18:30
Рідні учасника бойових дій Тараса Шуляка просять небайдужих волинянин про допомогу на лікування на реабілітацію хлопця.
Про це у спільноті "Горохівська районна спілка учасників АТО "Щит" написав волонтер Віталій Гладун.
25-річний хлопець потрапив в реанімаційне відділення ВОКЛ в край важкому стані. Йому діагностували внутрішньомозковий крововилив. Професійна бригада медиків ВОКЛ змогла провести оперативне втручання за ургентними показами, а також забезпечити необхідним лікуванням у ранній післяопераційний період. В Тараса попереду складне довготривале лікування та реабілітація, адже дались взнаки його чисельні осколкові поранення та контузії.
Хлопцем опікується його 72-річна бабуся та цивільна дружина. Батько помер.
Тарас приймав участь у російсько-українській війні у складі 128 ОМБР.
Допомогти хлопцю можна, скинувши матеріальну допомогу на карту:
4149 4993 4825 0687 - бабуся хлопця Пасічник Марія Іванівна. Контактна особа: 0950267714 - Оксана.
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Про це у спільноті "Горохівська районна спілка учасників АТО "Щит" написав волонтер Віталій Гладун.
25-річний хлопець потрапив в реанімаційне відділення ВОКЛ в край важкому стані. Йому діагностували внутрішньомозковий крововилив. Професійна бригада медиків ВОКЛ змогла провести оперативне втручання за ургентними показами, а також забезпечити необхідним лікуванням у ранній післяопераційний період. В Тараса попереду складне довготривале лікування та реабілітація, адже дались взнаки його чисельні осколкові поранення та контузії.
Хлопцем опікується його 72-річна бабуся та цивільна дружина. Батько помер.
Тарас приймав участь у російсько-українській війні у складі 128 ОМБР.
Допомогти хлопцю можна, скинувши матеріальну допомогу на карту:
4149 4993 4825 0687 - бабуся хлопця Пасічник Марія Іванівна. Контактна особа: 0950267714 - Оксана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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