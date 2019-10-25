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Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію

Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію
Рідні учасника бойових дій Тараса Шуляка просять небайдужих волинянин про допомогу на лікування на реабілітацію хлопця.

Про це у спільноті "Горохівська районна спілка учасників АТО "Щит" написав волонтер Віталій Гладун.

25-річний хлопець потрапив в реанімаційне відділення ВОКЛ в край важкому стані. Йому діагностували внутрішньомозковий крововилив. Професійна бригада медиків ВОКЛ змогла провести оперативне втручання за ургентними показами, а також забезпечити необхідним лікуванням у ранній післяопераційний період. В Тараса попереду складне довготривале лікування та реабілітація, адже дались взнаки його чисельні осколкові поранення та контузії.

Хлопцем опікується його 72-річна бабуся та цивільна дружина. Батько помер.

Тарас приймав участь у російсько-українській війні у складі 128 ОМБР.

Допомогти хлопцю можна, скинувши матеріальну допомогу на карту:
4149 4993 4825 0687 - бабуся хлопця Пасічник Марія Іванівна. Контактна особа: 0950267714 - Оксана.

Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію

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Теги: атовець, допомога, лікування, кошти
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