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Як дільниці у Луцьку готують до місцевих виборів. ВІДЕО

Як дільниці у Луцьку готують до місцевих виборів. ВІДЕО
Представники Луцьких дільничних виборчих комісій дотуються до місцевих виборів - 25 жовтня. За два дні до голосування ДВК рахують бюлетені від тервиборчкому та готують приміщення для голосування в умовах карантину.

Суспільне побувало на дільниці №071048, яка розташована на проспекті Президента Грушевського. Тут 25 жовтня голосуватиме 2101 лучанин.

Як розповіла голова ДВК, нині майже усі члени комісії зайняті підрахунком отриманих бюлетенів.

"Починаємо з обласної ради. Отримали 2115 бюлетенів. Секретар штампує, другий член проставляє номери дільниць, якщо немає, то перераховує третій член. За потреби потім знову перераховуємо, аби все зійшлося", - розповіла Руслана Савош.

На дільниці облаштували одну з шести кабінок для голосування виборців з обмеженими можливостями. Усі члени комісії вже поділили обов'язки, які будуть виконувати в день голосування.

"В нас є кабінка спецпризначення. Якщо людина чхнула або в неї температура 37,2, вона заходить в ту останню кабінку. Та людина вже не кидає в загальні урни бюлетень, а в нас є маленька скринька, яку ми виділили. Це — спецскринька, вона саме для таких людей, якщо вони будуть", - розповіла голова ДВК.

За словами Руслани Савош, члени ДВК забезпечені масками і рукавичками. Є три шоломи, які видаватимуть членам комісії, які підуть голосувати за місцем перебування виборців. У приміщенні, каже голова комісії, облаштували спеціальний стіл для антисептика, аби кожен зміг обробити руки.

Нагадаємо, виборчі дільниці 25 жовтня працюватимуть з 8:00 до 20:00. Усі виборці на Волині під час голосування отримають 4 виборчі бюлетені. 2 виборчих бюлетені - для голосування за пропорційною системою і 2 за мажоритарною. Це - для громад, у яких менш як 10 тисяч виборців. Якщо у громаді понад 10 тисяч виборців, то виборець отримає 3 виборчих бюлетені для пропорційної системи і один для голосування за голову громади.


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Теги: Луцьк, місцеві вибори, приготування
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