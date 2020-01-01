Біля митного посту на Волині розламався знак «Україна». ФОТО





Про це йдеться на сторінці офіцера Устилузької громади.



Про те, що знак зламався, поліцейським повідомили небайдужі місцеві мешканці.



"Було збережено та поміщене на збереження фрагмент знаку "Україна", який вже декілька днів лежав на землі після пошкодження.Реальний приклад небайдужості зберіг майно, візитівку країн", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині, неподалік митного посту «Устилуг» зламався інформаційний знак «Україна», який «зустірчав» та «проводжав» усіх, хто приїздив з-за кордону, або ж туди їхав.Про це йдеться на сторінці офіцера Устилузької громади.Про те, що знак зламався, поліцейським повідомили небайдужі місцеві мешканці."Було збережено та поміщене на збереження фрагмент знаку "Україна", який вже декілька днів лежав на землі після пошкодження.Реальний приклад небайдужості зберіг майно, візитівку країн", - йдеться у повідомленні.

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