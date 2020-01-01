Волинянин гратиме у складі суперника «хрестоносців»

Юрій Романюк став гравцем ФК "Агробізнес".



Про це йдеться на офіційному сайті клубу.



Волинський обьронець поповнив склад "Агробізнесу" ще 19 жовтня 2020.



Юрій Романюк народився 06.05.1997 року у Волинській області. На професійному рівні дебютував у складі Волині у сезоні 2014-2015 року. Виступав за "Чорноморець", "Дніпро-1", "Рух".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Волині, вихованець і колишній гравець ФК "Волинь"став гравцем ФК "Агробізнес".Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Волинський обьронець поповнив склад "Агробізнесу" ще 19 жовтня 2020.Юрій Романюк народився 06.05.1997 року у Волинській області. На професійному рівні дебютував у складі Волині у сезоні 2014-2015 року. Виступав за "Чорноморець", "Дніпро-1", "Рух".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію