Волинянин гратиме у складі суперника «хрестоносців»
Сьогодні, 08:37
Уродженець Волині, вихованець і колишній гравець ФК "Волинь" Юрій Романюк став гравцем ФК "Агробізнес".
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Волинський обьронець поповнив склад "Агробізнесу" ще 19 жовтня 2020.
Юрій Романюк народився 06.05.1997 року у Волинській області. На професійному рівні дебютував у складі Волині у сезоні 2014-2015 року. Виступав за "Чорноморець", "Дніпро-1", "Рух".
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Волинський обьронець поповнив склад "Агробізнесу" ще 19 жовтня 2020.
Юрій Романюк народився 06.05.1997 року у Волинській області. На професійному рівні дебютував у складі Волині у сезоні 2014-2015 року. Виступав за "Чорноморець", "Дніпро-1", "Рух".
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