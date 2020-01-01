Українці зможуть зробити тест на коронавірус за 15 хвилин





Тест був визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я та рекомендований для застосування при масовому тестуванні. Про це пише



У медичній лабораторії став доступним новий швидкий тест на антиген коронавірусу, який зовсім нещодавно анонсували у World Health Organization (WHO).



«Тест дає змогу виявити наявність РНК вірусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидний антиген) в організмі на даний час. Чутливість тесту 97%. Метод забору та дослідження: зішкріб зі слизових оболонок носових пазух (назо-орофаригеальний зішкріб). Імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2», – йдеться в повідомленні.



Щоб пройти тест спочатку потрібно протягом 4 – 5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі для носа, не промивати і не полоскати носові ходи. Тестування коштує 800 грн.



Нагадаємо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко ще тиждень тому анонсував появу нових експрес-тестів на коронавірус Covid-19, які показуватимуть результати за 15-30 хвилин.



Також Віктор Ляшко додав, що нові експрес-тести лікарі можуть зробити пацієнтам відразу при госпіталізації. Через те, що результати діагностики будуть готові через 15-30 хвилин після проведення тесту і без спеціальних лабораторних умов.



Водночас головний санітарний лікар запевнив, що правдивість цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.



Раніше повідомлялося, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.



Крім того, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

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