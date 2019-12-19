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До мінських переговорів хочуть залучити священників

До мінських переговорів хочуть залучити священників
Священники мають хороший досвід у відновленні довіри, тому їх хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві, - пише Главком.

«Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному – це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог», – сказав він.

За його словами, це гарна ідея і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

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Теги: ТКГ, Донбас, Мінськ, релігія
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