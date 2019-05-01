Волинська громада стала переможцем всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 01:15
Боратинська громада взяла участь і перемогла у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування», який Міністерство розвитку громад та територій України, який Мінрегіон вже сьомий рік поспіль проводить у партнерстві з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».
Цьогоріч зі 168 заявок з усіх областей України конкурсна комісія обрала 39 переможців. Суперництво в конкурсі здійснювалося за трьома темами, - йдеться на сайті громади.
У номінації «сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад» «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища» диплом I ступеня отримала Боратинська об’єднана територіальна громада за впровадження ініціативи «ЕкоГромада: шлях змін».
Нагадаємо, що екоініціатива передбачала здійснення заходів у двох ключових сферах:
1) запровадження на базі закладів освіти системи роздільного збирання відходів та системи компостування;
2) екологічна освіта та виховання.
У рамках проєкту здійснили закупівлю контейнерів для роздільного збору відходів та облаштували майданчики для сортування відходів на базі 8 закладів освіти громади; провели масштабний еко-фестиваль Боратинської громади з інтерактивними локаціями для демонстрування різних аспектів еко-культури та поводження з відходами. Одним з ключових етапів проекту стала реалізація ініціативи щодо запровадження системи компостування відходів. На базі п’яти закладів освіти громади були встановлені власноруч сконструйовані компостери.
«Передусім варто відзначити, що ідея з’явилася зі сторони громадськості, а ми зі свого боку підтримали починання людей бути екологічно свідомими. В результаті це призвело до того, що ініціативу Боратинської громади визнали однією з кращих в Україні, – розповідає спеціаліст з проектної діяльності та співробіництва Боратинської сільської ради Анатолій Левчук. – Ми почали з малого – вирішили розповідати про проблеми, які турбують мешканців наших сіл (спалювання листя, стихійні сміттєзвалища), а також запропонували їм безпечну та екологічну альтернативу. Звісно, розуміємо, що одразу вирішити проблему і запровадити у громаді систему «розумного споживання» не вдасться, але початок вже покладено. Сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому про Боратинську громаду говоритимуть як про ЕКОгромаду».
Висловлюємо вдячність партнерам: авторці ідеї, членкині команди «За чисте повітря» Наталії Гуркіній, Волинському обласному еколого-натуралістичному центру, експертам з компостування Сергію Качкало, Михайлу Мельницькому, колективам закладів освіти Боратинської громади, координаторці напряму Ользі Сергійчук, автору ютуб-каналу про компостування Матвію Сергійчуку, жителям громади, які зробили компостери у себе вдома – учням: Павлу Демчуку, Іванні Зарубич, Діані та Зоряні Шевченко, Олександрі Косарук, жителям: Марії Клецькій, Леоніду Михальчуку.
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Цьогоріч зі 168 заявок з усіх областей України конкурсна комісія обрала 39 переможців. Суперництво в конкурсі здійснювалося за трьома темами, - йдеться на сайті громади.
У номінації «сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад» «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища» диплом I ступеня отримала Боратинська об’єднана територіальна громада за впровадження ініціативи «ЕкоГромада: шлях змін».
Нагадаємо, що екоініціатива передбачала здійснення заходів у двох ключових сферах:
1) запровадження на базі закладів освіти системи роздільного збирання відходів та системи компостування;
2) екологічна освіта та виховання.
У рамках проєкту здійснили закупівлю контейнерів для роздільного збору відходів та облаштували майданчики для сортування відходів на базі 8 закладів освіти громади; провели масштабний еко-фестиваль Боратинської громади з інтерактивними локаціями для демонстрування різних аспектів еко-культури та поводження з відходами. Одним з ключових етапів проекту стала реалізація ініціативи щодо запровадження системи компостування відходів. На базі п’яти закладів освіти громади були встановлені власноруч сконструйовані компостери.
«Передусім варто відзначити, що ідея з’явилася зі сторони громадськості, а ми зі свого боку підтримали починання людей бути екологічно свідомими. В результаті це призвело до того, що ініціативу Боратинської громади визнали однією з кращих в Україні, – розповідає спеціаліст з проектної діяльності та співробіництва Боратинської сільської ради Анатолій Левчук. – Ми почали з малого – вирішили розповідати про проблеми, які турбують мешканців наших сіл (спалювання листя, стихійні сміттєзвалища), а також запропонували їм безпечну та екологічну альтернативу. Звісно, розуміємо, що одразу вирішити проблему і запровадити у громаді систему «розумного споживання» не вдасться, але початок вже покладено. Сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому про Боратинську громаду говоритимуть як про ЕКОгромаду».
Висловлюємо вдячність партнерам: авторці ідеї, членкині команди «За чисте повітря» Наталії Гуркіній, Волинському обласному еколого-натуралістичному центру, експертам з компостування Сергію Качкало, Михайлу Мельницькому, колективам закладів освіти Боратинської громади, координаторці напряму Ользі Сергійчук, автору ютуб-каналу про компостування Матвію Сергійчуку, жителям громади, які зробили компостери у себе вдома – учням: Павлу Демчуку, Іванні Зарубич, Діані та Зоряні Шевченко, Олександрі Косарук, жителям: Марії Клецькій, Леоніду Михальчуку.
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