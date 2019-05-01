Волинська громада стала переможцем всеукраїнського конкурсу

Боратинська громада взяла участь і перемогла у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування», який Міністерство розвитку громад та територій України, який Мінрегіон вже сьомий рік поспіль проводить у партнерстві з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».Цьогоріч зі 168 заявок з усіх областей України конкурсна комісія обрала 39 переможців. Суперництво в конкурсі здійснювалося за трьома темами, - йдеться на сайті громади.У номінації «сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад» «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища» диплом I ступеня отримала Боратинська об’єднана територіальна громада за впровадження ініціативи «ЕкоГромада: шлях змін».Нагадаємо, що екоініціатива передбачала здійснення заходів у двох ключових сферах:1) запровадження на базі закладів освіти системи роздільного збирання відходів та системи компостування;2) екологічна освіта та виховання.У рамках проєкту здійснили закупівлю контейнерів для роздільного збору відходів та облаштували майданчики для сортування відходів на базі 8 закладів освіти громади; провели масштабний еко-фестиваль Боратинської громади з інтерактивними локаціями для демонстрування різних аспектів еко-культури та поводження з відходами. Одним з ключових етапів проекту стала реалізація ініціативи щодо запровадження системи компостування відходів. На базі п’яти закладів освіти громади були встановлені власноруч сконструйовані компостери.«Передусім варто відзначити, що ідея з’явилася зі сторони громадськості, а ми зі свого боку підтримали починання людей бути екологічно свідомими. В результаті це призвело до того, що ініціативу Боратинської громади визнали однією з кращих в Україні, – розповідає спеціаліст з проектної діяльності та співробіництва Боратинської сільської ради. – Ми почали з малого – вирішили розповідати про проблеми, які турбують мешканців наших сіл (спалювання листя, стихійні сміттєзвалища), а також запропонували їм безпечну та екологічну альтернативу. Звісно, розуміємо, що одразу вирішити проблему і запровадити у громаді систему «розумного споживання» не вдасться, але початок вже покладено. Сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому про Боратинську громаду говоритимуть як про ЕКОгромаду».Висловлюємо вдячність партнерам: авторці ідеї, членкині команди «За чисте повітря»Волинському обласному еколого-натуралістичному центру, експертам з компостування, колективам закладів освіти Боратинської громади, координаторці напряму, автору ютуб-каналу про компостування, жителям громади, які зробили компостери у себе вдома – учням: