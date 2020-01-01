Волинський співак записав пісню про вибори. ВІДЕО

Аркадій Войтюк записав та виконав свіженьку пісню про майбутні вибори, які з року в рік відбуваються за однаковим сценарієм.



Про це повідомляє



«Мушу ж і я щось сказати про ВИБОРИ! До болю знайома усім історія», – поділився музикант.





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