вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Італійське село заплатить тим, хто переїде туди на постійне місце проживання

Італійське село заплатить тим, хто переїде туди на постійне місце проживання
Італійське село Санто-Стефано-ді-Сессаніо сподівається залучити нових молодих жителів, запропонувавши їм гранти на загальну суму 44 000 євро.

Мальовниче село на вершині пагорба в регіоні Абруццо поділилося подробицями відповідного проєкту на сайті місцевої ради минулого тижня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

В даний час в Санто-Стефано проживає всього 115 осіб, 41 з яких старше 65 років, в той час як тільки 13 осіб, що живуть в селі, молодші 20 років.

Тому місцева рада заявила, що необхідно зробити щось для забезпечення стійкого і міцного розвитку території.

Місцева влада розробила ініціативу щодо залучення нових мешканців, яка включає пропозицію максимального гранту в розмірі 8000 євро на рік протягом трьох років, що виплачується щомісяця. Також місцева рада готова запропонувати ще один грант, одноразову максимальну виплату в розмірі 20 000 євро, для нових мешканців, які хочуть почати в селі свій бізнес.

Рада надасть також новим мешканцям нерухомість, за яку вони будуть платити тільки "номінальну" орендну плату.

Ті, хто претендує на участь у проєкті, повинні бути у віці від 18 до 40 років.

Заявники можуть бути італійськими громадянами, мешканцями інших регіонів, але повинні переїжджати з місця, де проживає не менше 2000 осіб. Заявники також можуть бути громадянами ЄС або негромадянами ЄС з довгостроковим дозволом на проживання, виданим на невизначений термін.

Вони повинні перенести своє місце проживання в Санто-Стефано мінімум на п'ять років і відкрити бізнес в селі.

Заявки на участь в ініціативі повинні бути подані до 15 листопада 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Італія, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Італійське село заплатить тим, хто переїде туди на постійне місце проживання
Сьогодні, 06:31
Вишні, яблуні, абрикоси і черешні: у волинському лісі відновили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Волинський співак записав пісню про вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
Троє «волинян» потрапили до найкращих гравців туру
Сьогодні, 03:18
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грипу поки немає
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
«Без вас мої шанси продовжити життя мізерні»: онкохворий лучанин просить про допомогу небайдужих «Без вас мої шанси продовжити життя мізерні»: онкохворий лучанин просить про допомогу небайдужих
23 жовтень, 09:55
«Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року «Для відновлення української економіки»: Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року
23 жовтень, 07:34
Волиняни сплатили понад 85 мільйонів гривень податку на нерухомість Волиняни сплатили понад 85 мільйонів гривень податку на нерухомість
23 жовтень, 01:37
На святкування у 2021 році Луцьк витратить 1,5 мільйона гривень На святкування у 2021 році Луцьк витратить 1,5 мільйона гривень
22 жовтень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Італійське село заплатить тим, хто переїде туди на постійне місце проживання
Сьогодні, 06:31
 0
Вишні, яблуні, абрикоси і черешні: у волинському лісі відновили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 05:29
 0
Волинський співак записав пісню про вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
 0
Троє «волинян» потрапили до найкращих гравців туру
Сьогодні, 03:18
 0
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грипу поки немає
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8