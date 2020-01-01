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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 24 жовтня: в Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу, на Волині – 217

Ранок 24 жовтня: в Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу, на Волині – 217
В Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтвердили 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014. А на Волині за добу – 217 випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 125 інфікованих. Одужали 2177 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 6 289 смертей від COVID-19. Одужали – 139 755 пацієнтів. Хворіють нині 191 366 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 560.

На Волині загалом захворіло 12 009 людини, з них за останню добу - 217.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба
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